Dette huset skjuler noe helt spesielt

Usikker på hvordan den skal benyttes

Hva som skal skje videre med bunkeren er ennå uvisst. Det jobbes nå med å gjøre den så tilgjengelig som så godt det lar seg gjøre. Berglund og co. jobber nå med flere løsninger.

Slik vil utbygger bygge de nye leilighetene i Bodø sentrum. Men i prosjektet må de nå jobbe med at bunkeren skal være med i arbeidet. Illustrasjonsfoto: Gnist arkitekter.

– Når vi først ble enige om å ta den kostnaden må det gjøres ordentlig. Det er tilgjengeligheten til bunkeren vi jobber med nå, og har god dialog med både Nordland fylkeskommune og Bodø kommune.

– Vi er blitt oppmerksomme på at bunkeren er viktig for historien til Bodø, og da skal vi sørge for at den kommer til å vare for alltid, og det er vi glade for, sier ham.