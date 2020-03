Slik skjulte de narkotikaen

– Det er det for tidlig å si noe om når etterforskningen fremdeles er pågående.

«Operasjon midtsommer»

Etterforskningseksjonen for organisert kriminalitet har jobbet med «Operasjon midtsommer» siden i fjor. Saken skulle vise seg å være langt mer enn en enkelt smuglerhendelse på Svinesund.

Denne saken har nemlig vært med på å rulle opp et albansk narkotikanettverk i Tyskland, som har operert flere steder i Europa.

– Vi har avdekket at de har stått for innførsel til Norge, og det er også gjennom etterforskning avdekket at de har distribuert narkotika i Tyskland og til andre land i Europa. Denne bilen som det er snakk om i vår sak, er for eksempel knyttet til flere steder i Europa, sier politisjefen.

I arbeidet med saken har tysk politi har vært på besøk i Norge, og norske tjenestemenn har vært i Tyskland.

En god del av samarbeidet har også skjedd i Haag, der Eurojust holder til. Eurojust er et organ hvor EU-landenes påtalemyndigheter samarbeider om nettopp slike saker. Hilde Stoltenberg er Norges kvinne i organisasjonen.

– Siden både Tyskland og Norge hadde startet etterforsking i denne saken, ble det blant annet diskutert hvem som skulle etterforske hvem, for å unngå dobbel straffeforfølgning av samme person. Helt konkret ble det også diskutert hvilket konvensjonsgrunnlag som må brukes dersom en straffesak fra for eksempel Tyskland skulle overføres til Norge, eller visa versa, forteller Stoltenberg.

Hun har inntrykk av grenseoverskridende kriminalitet blir stadig mer aktualisert.

– Vi mangler et godt statistikkgrunnlag for å svare på dette. Inntrykket er imidlertid klart; det er en økning. Man trenger ikke lenger reise fysisk, men kan begå alvorlig grenseoverskridende kriminalitet via internett. Vi har en jevn økning med saker, stadig flere koordineringsmøter og stadig flere felles etterforskingsteam, fortsetter hun.



Wilberg bekrefter at hans seksjon også jobber mye med grenseoverskridende saker.

– Min klient fikk sjokk

Begge mennene er siktet for grov narkotikaovertredelse og sitter i varetekt med brev- og besøkskontroll. Forsvareren til albaneren i 30-årene som skulle motta narkotikaen i Norge, forteller at mannen erkjenner delvis straffeskyld.

FIKK SJOKK: Ifølge sin forsvarer, Øyvind Bratlien, fikk mannen i 30-årene sjokk da han fikk vite om bakmennene i Tyskland. FOTO: TV 2 BLE TVUNGET: Forsvarer Matthias Wilding sier sjåføren av bilen ble tvunget til å frakte narkotikaen. FOTO:Pprivat

– Erkjenner han også å ha tilknytning til bakmennene i tyskland?

– Nei, det gjør han ikke. Han fikk sjokk da han hørte hva dette var for noe, sier forsvarer, Øyvind Bratlien.



Forsvareren til kureren sier hans klient erkjenner straffskyld, men at mannen trodde det var marihuana han fraktet. Nå ønsker han å samarbeide med politiet.

– Når det gjelder siktelsen så anfører min klient at han ble tvunget av de kriminelle bakmennene til å gjennomføre transporten av narkotikaen til Norge. Han kommer til å påberope seg nødrett, jf. straffeloven § 17, sier forsvarer, Matthias Wilding.

– Profesjonelt preg

Både Tolletaten og politiet er enige om at måten bilen et innrettet på, sier mye om hvem som står bak narkotikainnførselen.

– Vi ser at dette er et profesjonelt preg, både på selve metoden som ble benyttet ved bilen og vet at ingen av de vi har pågrepet her har noen tilknytning til Norge. Dette er folk som har kommet hit for å gjøre en jobb i forbindelse med narkotikainnførsel, og kun derfor, sier Wilberg.



Saken mot mottakeren og kureren vil retteføres i Norge, mens saken mot bakmennene vil retteføres i Tyskland.