O'Leary står bak firmaet Shreddies, og han har tidligere oppfunnet truser, boksere, pysjamaser og bukser som skal bekjempe illeluktende promp.

Nå skjenker O'Leary verden nok en bisarr oppfinnelse som skal hindre lukt.

Han står bak den bananformede puta med navnet «Carbonara».

Puta, som fåes i fargene sort og beige, koster 230 kroner, er fylt med et karbonstoff som skal nøytralisere lukten av promp.

Pinlige bivirkninger

O'Leary sier at Shreddies' hovedmålgruppe er personer med mage- og tarmsykdommer, som irritabel tarm-syndrom, ulcerøs kolitt og crohns sykdom.

– Å hjelpe kunder som opplever pinlige bivirkninger på grunn av disse sykdommene er Shreddies' hovedmål, og vi håper at vi kan fortsette å skape innovative produkter, sier O'Leary til Business Live.

SLIK GJØRES DET: Shreddies illustrerer bruken av rumpeinnlegget som skal forhindre prompelukt på denne måten. Foto: Shreddies

Shreddies-plaggene inneholder et tynt karbonstoff som heter Zorflex, som angivelig «fanger» og nøytraliserer tarmgassene.

Zorflex brukes ifølge BBC ofte i kjemiske behandlingsdrakter, og kan stanse lukt som er 200 ganger sterkere enn det en gjennomsnittsperson promper.

Forskning fra De Montfort University har ifølge The Guardian vist at stoffet «fjerner sulfid og etylmerkaptan så effektivt at det kan filtrere lukt 200 ganger styrken av et gjennomsnittlig flatulens-utslipp».

Unngå pinlige situasjoner

Karbonstoffet har ført til at Shreddies' trusebrukere har skapt full forvirring på flyplasser, ettersom stoffet i trusene gir utslag i røntgenmaskinene.

O'Leary er overbevist om at hans nye oppfinnelse vil gjøre livet lettere for reisende brukere, ettersom at bananputa enkelt kan bli tatt av før brukeren går gjennom sikkerhetskontrollen.

«Ved å hjelpe våre kunder med å unngå potensielle forlegenheter i sikkerhetskontrollen, kan Carbonana plasseres i håndbagasjekassene og tas på igjen når du er ferdig i sikkerhetskontrollen,» skriver Shreddies på sine nettsider.