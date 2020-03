304.000 velgere har forlatt Arbeiderpartiet

Bare 62 prosent av velgerne som stemte på Arbeiderpartiet i 2017 sier at de ville gjort det samme i dag. Det betyr at 304.000 Ap-velgere fra 2017 enten sitter på gjerdet eller sier de vil stemme på et annet parti.

Ikke siden Giske-saken har oppslutningen til Arbeiderpartiet vært lavere. Det er særlig unge velgere som svikter. Bare 13 prosent av de spurte under 30 år sier at de ville ha stemt Arbeiderpartiet dersom det var stortingsvalg.

102.000 tidligere Ap-velgere går til partier som ligger til venstre for Arbeiderpartiet

74.000 går til Senterpartiet

25.000 går regjeringspartiene

Kun 2.000 går til Fremskrittspartiet

93.000 sitter på gjerdet.

Høyre mister flest til Sp

Etter krisetall i februar da Frp gikk ut av regjering, går Høyre frem 2,0 til 19,8, omtrent det samme som partiet hadde før regjeringskrisen.

Mens det i februar var et nettolekkasje på 77.000 velgere fra Høyre til Frp er den nå redusert til 35.000.

Høyre mister ingen velgere til De grønne, tvert i mot henter de 4.000 velgere. I forrige måned mistet de 4.000 velgere, men det utgjør kun 0,5 prosent av Høyres tidligere velgere.

I februar hadde Høyre en nettolekkasje til Senterpartiet på 35.000, nå er den kraftig økt til 87.000. Senterpartiet er dermed Høyres klart største problem.

Senterpartiet har de mest lojale velgere. Hele 82 prosent som stemte på partiet i 2017 sier at de ville gjort det samme igjen i dag.

Begeistringen avtar noe

Fremskrittspartiet fikk et solid hopp opp på februarmålingen etter at de gikk ut av regjering. Nå går partiet tilbake 2,0 til 13,7 prosent.

Andelen lojale velgere fra forrige valg er 69 prosent.

Fremskrittspartiet mister langt færre tidligere velgere til Senterpartiet. I februar var nettolekkasjen 35.000 nå er den bare 9.000.

Mens det sist gang var 54.000 tidligere Frp-velgere som satt på gjerdet er det nå 88.000 av de tidligere Frp-velgerne som er usikre.

Kristelig Folkeparti faller under sperregrensen med 3,0 (- 1,3). Årsaken er først og fremst en lavere andel lojale velgere, samtidig som de mister flere tidligere velgere til Senterpartiet. KRrF mister denne gang ingen tidligere velgere verken til Arbeiderpartiet eller Høyre.