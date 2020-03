Krisemåling for Ap og Støre: – Vi er sårbare

Et og et halvt år før stortingsvalget sliter Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet med å få taket på velgerne.

Lavest siden Giske-saken

Den ferske målingen i mars som Kantar har laget for TV 2 viser at Arbeiderpartiet er den største taperen med en tilbakegang på 2,7 prosentpoeng til 21,5 prosent.

Det er den laveste oppslutningen partiet har hatt siden Giske-saken for to år siden.

Ved valget i 2017 fikk partiet 27,4 prosent.

Bare 62 prosent av velgerne som stemte på Arbeiderpartiet i 2017 sier at de ville gjort det samme i dag. Partiet mister langt flere velgere til Senterpartiet enn i februar, og også SV fremstår nå som et mer attraktivt parti for mange tidligere arbeiderpartivelgere.

– Det var en skikkelig dårlig måling. Det må jeg si var en nedtur, sier Jonas Gahr Støre til TV 2.

– Det har vært mye oppmerksomhet på mye annet enn politikk den siste tiden for Arbeiderpartiet. Det kan ha en årsak, sier Støre.

Han hinter til det oppmerksomhet rundt Giskes kandidatur til fylkesledervervet i Trøndelag.

– Du har vært i opposisjon i seks år nå. Partiet øker ikke i oppslutning. Hvilke tanker gjør du deg om det?

– Vi må jobbe hardt. Velgeres tillit kan du ikke abonnere på. Da må du jobbe med saker som er tett på folk og det kommer vi til å gjøre når vi lager nytt program. Da skal det handle om at vi skal vise at vi lager nye jobber mens vi kutter utslipp, som vi skal gjøre og utvikle en velferd som er nære folk der vi bor, og at vi skal ha orden på arbeidslivet.

– Dere har tidligere sagt dere jobber hardt?

– Ja, men når vi får oppmerksomhet som handler om andre ting er vi sårbare. Det er vår oppgave å få oppmerksomhet om ting som betyr noe for folk, og det er politikk i hverdagen og ikke andre ting.

Høyre opp, Frp ned

Selv om målingen er tatt opp mens det har stormet rundt fiskeriminister Geir Inge Sivertsen, som til slutt gikk av, øker Høyres oppslutning fra en svært dårlig måling i februar. Høyre får 19,8 prosent (+ 2,0).

Høyres største problem er at svært mange tidligere velgere sier de vil stemme på Senterpartiet.

Fremskrittspartiet som gikk kraftig frem i februar etter at partiet gikk ut av regjering, går tilbake med 2,0 til 13,7 prosent.

To av ti velgere som stemte Frp i 2017 sitter på gjerdet og er usikre.