Det er i et innlegg på Facebook at kommunen nå kommer med advarselen.

«Vi er blitt gjort oppmerksomme på at personer som oppgir seg for å være helsepersonell fra kommunen har bedt om å komme inn for å teste innbyggere for koronasmitte», står det videre i innlegget.

Kommunen påpeker at disse ikke er fra kommunen, og at de ikke bør slippes inn.

«Oslo kommune foretar ikke tilfeldige besøk i forbindelse med kornaviruset. Det vil ikke bli gjort hjemmebesøk for test av koronasmitte uten at det er gjort en avtale», skriver kommunen videre.

Kommunikasjonssjef i Oslo kommune, Hanne Gjørtz, sier til TV 2 at de så langt kun har fått melding om ett tilfelle. Dette tilfellet er politianmeldt.

– En person har oppgitt å være helsepersonell og sagt at han skulle teste en bruker i hjemmetjenesten for korona-viruset. Personen ble sluppet inn i hjemmet. Vi har valgt å gå ut og advare mot dette for å forhindre at det skjer og advare brukerne våre, sier Gjørtz.

Kommunikasjonssjefen ønsker ikke kommentere alderen på brukeren som ble utsatt for den nevnte hendelsen.

Saken oppdateres!