Aina (33) husker ikke sitt eget ansikt

Aina Mauritzen (33) myser når hun ser et bilde av seks ansikter i svart-hvitt. Hårfestet, haken og ørene syns ikke, og det gjør det hele nærmest umulig. 33-åringen sukker tungt. Det går ikke.

– Kjenner du igjen denne personen?

Programleder Marte Spurkland hjelper på vei og peker på et bilde av en smilende kvinne.

Denne kvinnen er Marte selv.

– Her er det ingenting å hente. Hun er alt for normal, svarer Mauritzen.

Se Helsekontrollen torsdag 20.00 på TV2 eller på TV 2 Sumo nå!

Rett ved siden av programlederens portrett, får hun se et bilde av seg selv og samboeren Levi-André Ims. Dette bildet forblir også ukommentert.

Aina ser ansikter, men husker dem ikke. Sånn har det vært helt siden hun ble født. Dette har vært 33-åringens største hemmelighet, inntil i fjor.

Ansiktet til samboeren er like ukjent

Mauritzens eget ansikt er like fremmed for henne som ansiktstrekkene til familien og venner. Hun forteller at hun aldri vet om hun egentlig husker ansiktene, fordi de ikke gir henne noen informasjon.

– Det å ikke kjenne igjen seg selv er veldig rart, men det klarer jeg å ikke bry meg om. Det er verre å ikke kjenne igjen Levi, svarer 33-åringen når Helsekontrollen forteller henne om bildene hun overså.

Samboeren var derfor en av de første som fikk høre om Ainas tilstand etter at hun i fjor tok nett-testen «Cambridge Face Memory Test». På lik linje med Helsekontrollens egen test, måtte hun kjenne igjen diverse ansikter i svart-hvitt.

Sjelden tilstand

Det dårlige resultatet viste at hun har den sjeldne tilstanden «prosopagnosi», også kjent som ansiktsblindhet.

– Det var veldig befriende å få vite at dette er en reell greie, at jeg ikke har funnet på det, forteller Mauritzen..

– Det er ikke noe problem at hun ikke kjenner igjen mitt ansikt. Det er ikke sånn vi kjenner hverandre og folk er mye mer enn et ansikt, smiler Levi og ser bort på kjæresten.

KJÆRESTEPAR: Aina Mauritzen synes at det er verst å ikke kunne kjenne igjen sin egen kjæreste og samboer Levi-André Ims. Foto: Jan Morten Bjørnsen

Spiller «quiz» med seg selv

Hun er over gjennomsnittet god på å legge merke til frisyrer, klær, kroppsfasong, ganglag og stemmer.

Det er slik hun husker de fleste.

Likevel vet Aina aldri hvem hun ikke sier hei til, eller hvem hun overser. En gang hilste hun på en ukjent person som skjelte henne ut, så det har hun sluttet med.