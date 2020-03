Esben Esther Pirelli Benestad (70) har holdt sykdommen skjult i fire måneder: – Vi gråt i ei uke

– Jeg tenker at livet er som en seilbåt. Noen ganger står man helt stille, og andre ganger stormer det, sier Esben Esther Pirelli Benestad (70) til TV 2.

I november i fjor fikk han diagnosen tykktarmskreft med spredning til leveren.

Han og kona Elsa Mari Almås bestemte seg for å sørge i nøyaktig ei uke.

– Vi gråt og gråt i ei uke. Tårene rant. Etter at uka var omme, bestemte vi oss for å elske frem helse og tenke positivt, forteller han.

Pirelli Benestad, som er kjent for sin åpenhet om å være transperson, jobber i en alder av 70 fortsatt som lege og sexologprofessor.

Etter at han fikk diagnosen, måtte han fortelle pasientene sine at han selv var blitt syk.

– Jeg måtte jo fortelle det til dem – de så jo at jeg så «skranten» ut. Jeg måtte sende dem videre til andre leger, for nå var det jeg som var syk, sier han.

Vil ikke være «krigsskueplass»

Før helgen valgte han å avsløre overfor «hele» Facebook at han er alvorlig syk. Dette gjorde han etter å ha fortalt om sykdommen på et forum for transpersoner.

Tykktarmskreft: En av de hyppigste kreftformene i Norge. Forekomsten er høyest i aldersgruppen 80–84 år, men sykdommen kan opptre i alle aldersgrupper.

Kreft i tarmen kan gi symptomer som blod eller slim i avføringen, diaré eller forstoppelse, magesmerter, følelse av å være oppblåst eller allmennsymptomer som slapphet.

Kirurgi er eneste helbredende behandling, ofte kombinert med kjemoterapi og eventuelt målrettet antistoffbehandling. Kilde: Store Norske Leksikon

«Ettersom dette ligger på en transtråd i Skandinavia, synes jeg det betimelig å oppdatere – hva skal vi si: Min helsestatus. I november 2019 fikk jeg påvist tykktarmskreft med spredning til lever. Vi sørget en uke og fant hvordan vi skulle jobbe med dette: Vi ville elske fram god helse, ikke gjøre min kropp til en krigsskueplass,» er noe av det han skriver i innlegget.

Han har ikke ønsket medieomtale om sykdommen før nå, fire måneder etter at han fikk diagnosen.

– Man stiller ikke opp i mediene før man har grått seg ferdig, sier han.

SKAL VI DANSE: Esben Esther Pirelli Benestad sammen med dansepartner Ingrid Beate Thompson i «Skal vi danse» i 2007. Foto: Stella Pictures

Måtte få intravenøs ernæring

Pirelli Benestad sier at han har vært gjennom tre cellegiftskurer.

– Den første kuren merket jeg ikke noe til, annet enn at det prikket litt i fingrene. En skulle tro at jeg hadde fått placebo, ler han.

– Runde nummer to ble tøffere, og under runde nummer tre måtte jeg bli lagt inn på sykehus med enorme magesmerter. Jeg fikk enorme bivirkninger av cellegiften og måtte få intravenøs ernæring. Egentlig skulle jeg få en fjerde cellegiftskur, men da sa legen min at CT- og MR-bilder viste at svulstene har blitt mindre og at jeg ikke trengte det. Da ble jeg så glad, sier han.

Nå håper Pirelli Benestad at en siste operasjon gjør ham frisk.