Ap-topp mister verv: – Har brutt partiets retningslinjer

– Har Ap oppfordret varsleren til å anmelde?

– Jeg vil ikke gå noe nærmere inn på sakens innhold og sakens karakter, sier partisekretæren.

– Jeg er lei meg

Sivertsen selv ønsker ikke å la seg seg intervjue av TV 2, men gir følgende kommentar til saken gjennom Arbeiderpartiets kommunikasjonsavdeling:

«Jeg vil med dette meddele at jeg ikke kommer til å be om renominasjon til Stortinget i 2021. En del av grunnen for dette er at Arbeiderpartiet har mottatt et varsel rettet mot meg. Varselet er nå håndtert og ferdigbehandlet i tråd med Arbeiderpartiets retningslinjer. Partiet har konkludert med at jeg har brutt disse, og det tar jeg til etterretning. Som en konsekvens av dette ba partiet meg om å fratre som fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i kommunalkomiteen, og det så jeg som naturlig. Jeg stiller også andre verv til disposisjon. Frem til stortingsvalget i 2021 vil jeg ivareta mine plikter som stortingsrepresentant. Jeg er takknemlig for at jeg har fått lov til representere Nordland Arbeiderparti.

Jeg er lei meg for den belastningen denne saken påfører varsler, min egen familie og partiet. Utover dette ønsker jeg ikke å gi ytterligere kommentarer eller intervjuer.»

– Tar dette til etterretning

Stenseng har behandlet saken sammen med assisterende partisekretær Kristine Kallset.

Partisekretæren ønsker ikke å gi detaljer om sakens innhold.

– Er det snakk om seksuell omgang eller uønsket seksuell oppmerksomhet?

– Det er et brudd på våre retningslinjer. Av hensyn til de berørte vil jeg ikke gå nærmere inn på detaljer i saken, sier Stenseng.

– Hvordan reagerer Sivertsen på deres konklusjon?

– Sivertsen har tatt dette til etterretning.

– Hva betyr det?

– Sivertsen har tatt dette til etterretning. Jeg vil ikke si noe mer om reaksjoner eller prosess rundt dette.

– Er han uenig?

– Sivertsen har tatt dette til etterretning.

– Er det ord mot ord?

– Jeg vil ikke gå nærmere inn i innholdet i saken. Det er en varsler her som har et sterkt ønske om at denne saken ikke skal få noe mer publisitet, sier partisekretæren.

– Har hendelsen skjedd i forbindelse med mye alkohol?

– Jeg vil ikke gi flere detaljer om hendelsen, sier Stenseng.

Arbeiderpartiet mottok et tjuetalls varsler da metoo-bølgen traff politikken i slutten av 2017. Siden den gangen har partiet vedtatt nye og skjerpede retningslinjer mot seksuell trakassering.