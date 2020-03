Før helgen ble UAE Tour, der nordmennene Sven Erik Bystrøm og Carl Fredrik Hagen deltok, avlyst på grunn av koronaviruset.

Fredag morgen ble ryttere og støtteapparat virustestet, og anbefalt å holde seg på hotellrommene.

Det ble mistenkt at to medlemmer av støtteapparatet til et av lagene var blitt smittet. Senere ble det bekreftet at 167 tester var negative.

Søndag bekreftet Hagen til TV 2 at han har fått lov å reise hjem.

– Enormt med rykter. Aner ikke hva som er sant eller ikke. Glad jeg kunne dra nå, og gleder meg til å komme hjem, skrev Hagen i en tekstmelding til TV 2.

Alle har ikke vært like heldige som nordmannen. Fortsatt sitter fire sykkellag igjen på hotellet, blant andre Bystrøms UAE Team Emirates. Også lagene Cofidis, Groupama-FDJ og Gazprom sitter korona-fast.

Karantenen får Roberto Damiani, som er sportsdirektør i Cofidis, til å se rødt. Nå varsler han sultestreik for å komme seg vekk fra Emiratene.

– Hvis situasjonen ikke blir bedre i løpet av de neste timene vil jeg starte en sultestreik for å forsvare rytterne og støtteapparatet som jeg er ansvarlig for, skriver han i et leserbrev til sykkelnettstedet TuttoBici.

– Det er nå forbi punktet hvor det er anstendig, selv om vi holdes igjen av hensyn til folkehelsen og faren for spredning. Dere vet hva som har skjedd de siste dagene, men det er bare fire lag som tvinges til å bli på rommene sine. Jeg vil bare understreke at Cofidis-laget aldri har hatt noen problemer. Vi må oppholde oss i fjerde etasje sammen med to andre lag, uten at det tas hensyn til at over 500 mennesker har oppholdt seg sammen i mange timer hver dag den siste uken, fortsetter Damiani.

Norske Sven Erik Bystrøm og UAE Team Emirates er blant de fire lagene som er korona-fast.

– Det er nesten som å være i fengsel. Men heldigvis er det god standard på fengselet, sier sykkelrytteren med et smil til TV 2.

Mens de fleste lagene har fått lov til å reise hjem fra UAE Tour, etter at det ble kansellert torsdag kveld på grunn av korona-viruset, er situasjonen en helt annen for Sven Erik Bystrøm og hans lagkamerater. Alle som bor i etasjen av hotellet der han er innlosjert blir holdt tilbake.

– Det er en ganske kjedelig situasjon. Vi har det fint på rommet vårt og prøver å holde humøret oppe. Det kunne vært verre steder å være i karantene, men nå er det fjerde dagen og jeg har mest lyst til å reise hjem, forteller han.