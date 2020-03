Mesterkokkens myke vårruller

Tzatziki

Du trenger:



• 1 agurk

• ½ l yoghurt naturell

• 2 fedd hvitløk

• 1 ss sitronsaft

• 1 ss hakket persille

• salt og pepper

Det tar et halvt døgn å lage en god tzatziki.

Start med å sile av yoghurten. Legg et kjøkkenhåndkle eller et stort kaffefilter i en sil og sett det over en bolle.

Ha i yoghurten og plassér den i kjøleskapet natten over.

Nå renner 50 prosent av væsken ut og tilbake er en tykk smakfull yoghurt.



Del agurken på langs og skrap ut den vannete frøkjernen. Riv agurken på rivjern og press ut alt vannet med hendene.

Agurken puttes i en bolle sammen med avrent yoghurt, finhakket hvitløk og persille. Blandes godt og smakes til med litt sukker, sitronsaft, salt og pepper.

Tomat- og ingefærsaus

Du trenger:

• 2 ss olivenolje

• 1 dl finhakket sjalottløk

• 2 fedd finhakket hvitløk

• 1 boks hakkede tomater

• 2 ss hvit vineddik

• 2 ss sukker

• 2 ss revet ingefær

• ½ potte koriander

Varm opp oljen og fres løk og hvitløk til den blir blank i to minutter.

Tilsett hakkede tomater, eddik, sukker og ingefær og kok sausen ned til det halve. Smak til med salt og pepper og hakket frisk koriander. Vi vil at denne sausen skal være sur-søt.