Nesten tre år etter at ekteskapet tok slutt mellom skuespillerne Johnny Depp (56) og Amber Heard (33), har uvennskapet deres fremdeles ikke tatt slutt.

Eksene møttes under innspillingen av The Rum Diary i 2011, og giftet seg i 2015.

Meldinger som nå har kommet fram i retten kan tyde på at kranglingen begynte allerede to år før paret giftet seg.

Voldelig forhold

Etter skilsmissen i 2017 gikk Heard ut med påstander om at Depp hadde vært voldelig mot henne, og bilder hvor hun var forslått i ansiktet ble spredt på nettet.

Depp var forrige uke i London i forbindelse med en høring før sin rettssak mot den britiske avisen, The Sun. Skuespilleren valgte å saksøke avisen etter at de publiserte en artikkel som påsto at han hadde vært voldelig mot Heard og kalte han «konemishandler».

– La oss brenne Amber

Da ble samtidig noen svært ekstreme meldinger han skal ha sendt til sin venn Paul Bettany avslørt, ifølge nettstedet Page Six.

«La oss brenne Amber», skrev Depp den 6. november i 2013, og fulgte opp med en ny, drøy melding senere samme dag:

«La oss drukne henne før vi brenner henne!!! Jeg vil ha sex med hennes døde kropp etterpå for å forsikre meg om at hun er død.»

Depps advokat, Adam Waldman, mener The Sun tok meldingene ut av kontekst da de skrev artikkelen, at de tok «et fragment av en frustrert melding til en venn» og overså det påfølgende han skrev om at han aldri ville kunnet skade sin daværende kjæreste.

«Jeg er riktignok for skadet i hodet til å rette raseriet mitt mot den jeg elsker.»

87 videobeviser mot Heard

Siden ordkrigen mellom de to eksene startet, har det vært mye frem og tilbake hvor de to har beskyldt hverandre for psykisk og fysisk mishandling.

I februar i år kom det fram at Pirates of The Caribbean-stjernen og hans advokatteam har lagt frem 87 videobevis på at Heard selv har forfalsket det angivelige misbruket, på bakgrunn av at hun ønsket å fremme sin egen filmkarriere.

Depp har flere ganger vært innlagt på rehabilitering for sitt stoff-, alkohol- og pengemisbruk, og åpnet opp om problemene til avisen Rolling Stone, sommeren 2018.