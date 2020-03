– En nedgang på 30 prosent forrige uke

Koronaviruset er nå påvist i Norge, men nordmenn er fortsatt redde for å reise utenlands. Dette har ført til en nedgang på 30 prosent i utenlandsbestillinger hos Finn reise i februar måned.

Den lave pågangen kan føre til at man nå kan gjøre gode kupp på reiser.

– Folk er mer forsiktige med å bestille, men samtidig er det mange som er på Finn reise og sjekker priser, for det er mange gode tilbud i markedet nå, forteller kommersiell direktør i Finn reise, Terje Berge.

Italia og Bangkok ned

Den eneste destinasjonen som kunne vise til grønne tall forrige uke var Trondheim.

– Dette kan ha en sammenheng med Michelin-arrangementet, og stjerne til Speilsalen på Britannia, sier Berge.

Tall fra Finn reise Tall fra forrige uke (24. februar - 1- mars) Italia: –50 prosent Tyrkia: -40 prosent USA: -40 prosent Storbritannia: -40 prosent Thailand: -31 prosent Frankrike: -35 prosent Norge: -7 prosent

Italia, som er et av landene med flest smittetilfeller utenom Kina, har hatt en tydelig nedgang forrige uke.

FORSIKTIGE: Terje Berge i Finn reise forteller at nordmenn er mer forsiktige når de bestiller reiser.

– I februar hadde Finn reise en vekst på fire prosent innenriks på fly i Norge, men en stor nedgang på omtrent 30 prosent til utlandet. Her var det store variasjoner med oppgang til London, Gdansk, Malaga og Alicante, mens Bangkok var den store taperen med minus 40 prosent, sier Berge.

Urolige reisende

Informasjonssjef i Ving Norge, Siri Røhr-Staff, forteller at også de merket en nedgang forrige uke.

– Salget av ferier i nær framtid gikk noe ned forrige uke, men tar seg nok opp igjen denne uka, sier hun.

Røhr-Staff forteller at man merker at de reisende er urolige på grunn av koronaviruset.

– Vi merker selvsagt, som alle andre i vår bransje, at folk er urolige og usikre i forhold til ferier og reiser, forteller hun.

– Vi har fått endel henvendelser fra folk som skal ut og reise i nær tid, men dette har avtatt noe nå som viruset også er her i Norge. De fleste har vel forstått at det ikke er større sjanse for smitte på reise som her hjemme, fortsetter hun.

Bestiller sommerferie

Røhr-Staff forteller at sommerbestillinger fortsatt tikker inn, men at folk har flere spørsmål enn til vanlig.

– Sommerbestillinger tikker inn som vanlig, men med noen flere spørsmål enn vanlig i forhold til mulighet for avbestilling. Da oppfordrer vi som vanlig til å bestille en avbestillingsforsikring, sier hun.

Også kommersiell direktør i Finn reise mener det er liten risiko ved å bestille sommerferie.

– Norge har meget gode avbestillingsregler på pakkereiser så det er liten risiko å booke en pakke nå så man holder av sommerferie, sier Berge.