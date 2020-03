Korona-fast i Abu Dhabi: – Nesten som å være i fengsel

– Det er nesten som å være i fengsel. Men heldigvis er det god standard på fengselet, sier sykkelrytteren med et smil til TV 2.

Mens de fleste lagene har fått lov til å reise hjem fra UAE Tour, etter at det ble kansellert torsdag kveld på grunn av korona-viruset, er situasjonen en helt annen for Sven Erik Bystrøm og hans lagkamerater. Alle som bor i etasjen av hotellet der han er innlosjert blir holdt tilbake.

– Det er en ganske kjedelig situasjon. Vi har det fint på rommet vårt og prøver å holde humøret oppe. Det kunne vært verre steder å være i karantene, men nå er det fjerde dagen og jeg har mest lyst til å reise hjem, forteller han.

Hagen har reist hjem

– Hvorfor blir dere holdt igjen mens de fleste andre har fått reise?

– Det har vært lite og dårlig med informasjon. Men det sies at det er noen i vår etasje som har testet positivt. For å være sikker på at man ikke tar med seg smitte hjem, så sier helsemyndighetene her nede at alle i samme etasje må være igjen for å ta en ny test. Det sies at om den er negativt, så får vi reise hjem tirsdag. Men jeg har også hørt at vi må ta to tester for å være sikre, svarer Bystrøm.

Mens den andre nordmannen i rittet, Carl Fredrik Hagen, har kommet hjem, er det flere andre lag som er igjen i Abu Dhabi.

– 80 prosent har reist hjem, mens ryktene sier at vi, Cofidis, FDJ og Gazprom er de som er igjen. Men det er ikke kommet noen offisiell informasjon, forteller han.

Får maten levert på hotellrommet

Det er med andre ord stor usikkerhet. Det som imidlertid virker helt klart, er at TV 2-sendte Paris-Nice, som starter søndag, går uten Bystrøm.

– Slik det ser ut nå så kjører jeg ikke Paris-Nice. Både jeg og min romkamerat Tadej Pogacar, er tatt ut av rittet. Det går litt utover formen å være stuck her nede i så mange dager. Laget har sagt at det er litt opp til oss selv hva vi ønsker. Jeg tror det er best for min egen del at jeg kommer meg hjem og får slappet litt av - for hodet sin del - før jeg starter oppkjøringen mot klassikerne. Dette er ikke en perfekt oppladning til den viktige delen av sesongen. Men samtidig så er ikke dette det viktigste akkurat nå. Syklingen kommer litt i andre rekke slik situasjonen er blitt.

Da UAE Tour ble stoppet sa de første rapportene at det var medlemmer av støtteapparatet til UAE Team Emirates som var smittet av korona-viruset.

– Vi har hatt folk som har hatt symptomer, men det har ikke kommet noen bekreftelser på at det er en positiv prøve, sier Bystrøm.