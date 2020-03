Sent lørdag kveld ble to nye tilfeller av koronaviruset bekreftet blant ansatte ved Oslo universitetssykehus. Dermed er fem ansatte bekreftet smittet ved sykehuset.

Onsdag fikk Norge sitt første bekreftede tilfelle av koronasmitte, og fredag kveld ble det første smittetilfellet bekreftet hos en ansatt ved sykehuset.

Mandag morgen sier pressevakt Hedda Holth til TV 2 at det ikke er flere smittetilfeller ved sykehuset, enn de fem det tidligere er meldt om.

Det er kun øyeavdelingen ved sykehuset som er påvirket.

– Vi har noen i karantene fra andre avdelinger, men det har vi kontroll på, sier hun.

Mandag formiddag opplyser sykehuset på sine nettsider at den aktuelle seksjonen vil være stengt i to uker og at øyeavdelingen nå samarbeider med andre sykehus.

Utsetter behandlinger

Som følge av viruset har sykehuset måttet omdisponere ressurser i tiden fremover, og administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth ved OUS besluttet fredag grønn beredskap ved sykehuset.

Oppdatering Covid-19 kl. 08:00:



Av to store kjøringer på vårt mikrobiologiske laboratorium igår fant vi INGEN nye positive Covid-19 (korona)-prøver! — Oslounivsykehus (@Oslounivsykehus) March 2, 2020

Det innebærer at annen drift, som planlagte behandlinger, blir påvirket.

Holth opplyser at det er nødvendige behandlinger som nå gjennomføres.

– Det vil si at øyeblikkelig hjelp, oppfølging etter operasjoner og den slags, gjennomføres som normalt, sier hun.

Holth kan foreløpig ikke si noe om tidsperspektiv når det gjelder utsettelse av planlagte behandlinger.

Dette innebærer grønn beredskap: Grønn beredskap brukes i hovedsak ved langvarige hendelser, som pandemi eller infrastruktursvikt som varer mer enn et halvt døgn. Beredskapsledelse etableres og enkeltfunksjoner styrkes. Kilde: OUS

Planlegger for 25 prosent

Folkehelseinstituttet har bedt helsetjenesten planlegge for at 25 prosent av befolkningen smittes av koronaviruset.

– Det kan føre til mellom 14.000 og 16.500 ekstra innleggelser, og vi kan tenke oss at det er behov for 1400 til 2800 ekstra som må til intensivbehandling. I en slik situasjon må all planlagt behandling utsettes, så vi må legge planer for det, sa Guldvog da.

Helsemyndighetene ba søndag ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus, om å være hjemme fra jobb i 14 dager.

Rådet har tilbakevirkende kraft for reisende som har kommet hjem etter 17. februar, opplyser Helsedirektoratet.

Sårbar tjeneste

Helse- og omsorgstjenesten er spesielt sårbar for smitteutbrudd som kan ramme utsatte pasientgrupper.

– I den grad det er praktisk mulig bør arbeidstakere som holder seg hjemme av smittevernhensyn, søke å gjøre arbeidsoppgaver hjemme, skriver Helsedirektoratet.

De nye retningslinjene kommer kort tid etter at Ullevål sykehus innførte nye karanteneregler på 14 dager for ansatte som har vært i smitteområder. Det gjelder 150–160 ansatte ved sykehuset.

Både ansatte i helse- og omsorgstjenesten og andre reisende som utvikler luftveissymptomer i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst, skal isolere seg hjemme og kontakte fastlegen på telefon.

Symptomer på koronasmitte er feber, hoste, pustebesvær eller andre luftveissymptomer.