Kristine Stavås Skistad (21) var knust etter kvartfinale-exiten på sprinten i U23-VM søndag. 21-åringen gikk langt i å antyde at hun var ferdig for sesongen og omtalte hele vinteren som «søppel».

– Nå blir det bare å fokusere på neste år. Jeg tror ikke jeg gidder så mye mer nå, sa Skistad til TV 2.

Mandag ble hun tatt ut til verdenscupsprinten på Konnerud kommende onsdag. Uttalelsene som falt etter målgang skriver landslagstrener Geir Endre Rogne på kontoen for frustrasjon.

– Hun var skuffet i går, og da sier Kristine sånne ting. Men sprinten på hjemmebane har vært et av de absolutte hovedmålene for Kristine. Jeg vet at hun er ekstremt giret på å gå fort der. Hun var tross alt i NM-finalen i samme løype for kort tid siden. Selv om ting ikke er gått helt på skinner i vinter kan hun likevel dukke opp og gjøre det bra på den sprinten. Hun har fart. Det var en veldig spesiell sprint i U23-VM med en tøff inngang til oppløpet. Kristine er bedre når det er høy fart inn mot mål, sier Rogn.

– Ble det sagt i kampens hete?

– Hun var veldig skuffet. U23-VM var et av de store målene. På en normalt nivå ville hun være med og kjempet om seier. Ut fra det beste hun har vist i år burde det også være mulig. Det var en skuffende dag i går, sier Rogn.

Dagen derpå ser Stavås Skistad lysere på livet.

– Det var planen hele tiden å dra hjem og gå den i Drammen, egentlig. Så jeg håper det skjer et mirakel og at ting kan snu. Jeg skal gi det et godt forsøk, sier hun til TV 2.

Konnerud er hjemmebane for Stavås Skistad.

– Det er en opplevelse som man kanskje ikke får igjen, så det blir morsomt uansett, tror jeg. Det er en fin løype der, så jeg tror det blir morsomt i hvert fall, forteller hun.

21-åringen understreker at hun står for det hun sa etter målgang.

– Det blir jo litt ekstra sånn rett etter mål, men jeg kan stå for det meste der. Jeg har prøvd å snu det, men det kan hende jeg bare trenger en sesong til. Men jeg vil gi det et nytt forsøk på onsdag. Hvis det ikke går, så er det bare å tenke fremover, sier hun.

Landslagstrener Rogn fremhever én egenskap som gjør at han tror Stavås Skistad kan snu motgangen.

– Hun er også god til å bygge seg selv opp og ha troen på at det skal løsne. Når man har troen og vet at man kan, blir man selvsagt skuffet.