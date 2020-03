Dette skjer på «Supertirsdag»

Dersom det blir tilfellet, blir det ytterligere en avstemming der delegatene og superdelegatene avgir sine stemmer i en ny voteringsrunde, skriver New York Times. Også i denne runden kreves at en kandidat får over halvparten av stemmene for å gå av med seieren.

Superdelegatene er ikke valgt gjennom nominasjonsvalg og avgjør selv hvem de vil stemme på.

Hva håper Republikanerne?

I realiteten står president Donald Trump uten motstandere fra det republikanske partiet frem mot presidentvalget 3. november. Mens det foreløpig er helt åpent hvem som blir Demokratenes presidentkandidat, er Trump selv klar på hvem han ønsker å kjempe mot.

Under nominasjonsvalget i South Carolina, kunne nemlig også Republikanerne stemme. Da ønsket presidenten at de skulle stemme på sosialisten Sanders.

USA-kommentator Eirik Bergesen trekker paralleller mellom Sanders og Jeremy Corbyn, som gjorde det godt hos unge velgere i Storbritannia, slik Sanders gjør i USA.

– Men han lå litt for langt til venstre, og det kan også vise seg å stemme i USA, forklarer han.

LEDER AN: Bernie Sanders ligger godt an, men vil han få nok stemmer under landsmøtet i juli? Foto: David Mcnew/Getty Images/AFP

Har Demokratene en sjanse mot Trump?

Dersom demokratene skal ha en sjanse i kampen mot Trump, er det avgjørende at partiet samler seg bak én kandidat til slutt, mener Bergesen. Under nominasjonsvalgene for fire år siden nektet Bernie Sanders å gi opp selv etter at det var matematisk umulig for ham å ta igjen ledelsen Hillary Clinton hadde. Det skapte uro innad i partiet og bidro trolig til å ødelegge Clintons sjanse til å vinne valget.

– Vi vet at det heter i amerikansk politikk at «Democrats fall in love, Republicans fall in line». Vi vet akkurat hva republikanerne og partiledelsen tenkte om Trump under den forrige presidentvalgkampen. De stilte 17 motkandidater mot han, men endte med å holde seg for nesen og stemme på han til slutt likevel, sier Bergesen.

Det har derimot ikke Demokratene like lett for å gjøre, mener USA-kommentatoren.

– Det er egentlig veldig enkelt hvis de klarer å samle seg, men basert på det vi har sett til nå blir det kjempevanskelig. Så Supertirsdag, og dagen etter Supertirsdag blir den første ordentlige testen på det, sier han.