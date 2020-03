61-åringen ble drept i sitt eget hjem. Den tiltalte mannen bodde i samme leilighetskomplekset og skal ha vært ruset da han gikk rundt og banket på dører. Ifølge politiet ble 61 åringen, som av naboene beskrives som en snill og god person, et tilfeldig offer.

36-åringen skal ha slått 61-åringen gjentatte ganger med en stump gjenstand. Før han kvalte naboen sin med et brannslukningsapparat, ved å blåse pulver inn i munnen hans.

Før drapet skal tiltalte ha hatt et stort alkoholinntak. I politiavhør har han forklart at han ikke kan forstå at han skal ha drept naboen sin. Han ble pågrepet ved åstedet, tydelig berust og blodig.

Aktor Iris Storås holder nå sitt innledningsforedrag i tingretten og tiltalte erkjente ikke straffskyld.

Tiltalte har gitt beskjed om at han ikke ønsker å forklare seg for retten.

Drapet skjedde i august i fjor. Da hadde mannen i 30-årene nettopp sluppet ut av fengsel etter å ha sonet en dom på 120 dagers fengsel for vold mot en bekjent, skriver aviser Gudbrandsdølen Dagningen. Han skal blant annet ha tent på lightergass nær ansiktet til fornærmede, før han tok kvelertak og slo ham i ansiktet.

Han er også dømt for vold mot ytterligere en person.

Vitner har forklart at tiltalte endrer personlighet og blir aggresiv når han drikker. Og det ble lagt vekt på fare for nye voldshandlinger da han ble varetektsfengslet i forbindelse med drapet på Vinstra.

Tiltalte er blitt utredet av sakkyndige og de mener han er tilregnelig.