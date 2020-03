19 år gamle Ansgar Evensen leverte en maktdemonstrasjon da han lørdag knuste alt og alle, og tok sprintgull i junior-VM i Oberwiesenthal i Tyskland.

Petter Norhtug er blant dem spår en lysende fremtid for 19-åringen.

– Alle i skimiljøet har vel hørt om ham, og alle fikk sett det med egne øyner under NM. Men jeg trodde kanskje ikke at det var såpass brutalt. Han vant jo en NM-sprint med mange gode løpere på start. Da har han lagt listen litt, sa den abdiserte skikongen etter lørdagens seier.

Nå får Evensen mulighet til å måle krefter med de raskeste spurterne i verden. Han er én av 15 herreløpere som skal gå verdenscupsprinten på Konnerud.

Også Kristine Stavås Skistad er med i troppen. Hun var langt nede etter kvartfinale-exit i helgens U23-VM.

– Jeg tror jeg er ferdig for sesongen. Jeg har prøvd å få det til å snu lenge nå, men jeg føler at det blir verre og verre. Denne vinteren har bare vært søppel egentlig. Jeg tror jeg har gått ett bra renn i hele år. Hvor jeg har vært i nærheten av å føle meg bra. Det har vært helt forferdelig hele sesongen. Nå blir det bare å fokusere på neste år. Jeg tror ikke jeg gidder så mye mer nå, sier Skistad.

Pål Golberg, Therese Johaug, Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg er ikke med i den norske troppen.

– Med klassisk sprint i Drammen var planen at både Weng, Østberg og Johaug skulle gå. De står over når det blir en sprint hvor de ikke får brukt sine styrker. På Konnerud er det veldig viktig å være rask i starten. Det er en rask skøytesprint kontra en klassisksprint med oppløp i motbakke, sier landslagstrener Geir Endre Rogn.

Kvinner:

Anikken Gjerde Alnæs, Rustad IL, Team Veidekke Oslofjord

Mari Eide, Øystre Slidre IL

Martine Engebretsen, IL Heming

Maiken Caspersen Falla, Gjerdrum IL

Astrid Uhrenholdt Jacobsen, IL Heming

Kathrine Harsem, IL Varden Meråker

Anne Kjersti Kalvå, Lundamo IL, Team Veidekke Midt-Norge

Julie Myhre, Byåsen IL, Rekruttlaget Equinor Morgendagens Helter

Mathilde Myhrvold, Vind IL, Rekruttlaget Equinor Morgendagens Helter

Silje Øyre Slind, Oppdal IL

Kristine Stavås Skistad, Konnerud IL, Rekruttlaget Equinor Morgendagens Helter

Ane Appelkvist Stenseth, Grong IL

Anna Svendsen, Tromsø Skiklubb

Lotta Udnes Weng, Nes Ski

Tiril Udnes Weng, Nes Ski

Menn:

Harald Astrup Arnesen, IL Heming, Team Veidekke Oslofjord

Pål Trøan Aune, Steinkjer SK, Team Veidekke Midt-Norge

Eirik Brandsdal, Kjelsås IL

Ansgar Evensen, Vind IL, Juniorlandslaget Equinor Morgendagens Helter

Emil Iversen, IL Varden Meråker

Johannes Høsflot Klæbo, Byåsen IL

Finn Hågen Krogh, Tverrelvdalen IL

Thomas Helland Larsen, Fossum IF

Even Northug, Strindheim IL

Sindre Bjørnestad Skar, Bærums Verk og Hauger IF

Kasper Stadaas, IL Heming

Håvard Solås Taugbøl, Lillehammer SK

Gjøran Tefre, Førde IL, Team Veidekke Vest

Jørgen Sæternes Ulvang, IL Varden Meråker, Team Veidekke Midt-Norge

Erik Valnes, Bardufoss og Omegn IF