– Jeg har gjort noe grusomt som jeg ikke kommer meg unna

– Jeg elsket henne. Vi hadde det bra sammen, og jeg vil tro hun hadde de samme følelsene for meg som jeg hadde for henne.

Slik omtalte 44-åringen forholdet til samboeren Randi Berntsen (66), under sin forklaring i Bergen tingrett. Nå sitter han på tiltalebenken for å ha drept henne 10. januar i fjor.

Ifølge tiltalen skal mannen ha tilført lim i luftveiene hennes, og påført henne stikkskader med kniv.

På rettens første dag ble det i tillegg til tiltaltes forklaring, spilt av lydopptak mellom 44-åringen og nødetatene.

Husker ingenting

Gjerningsmannen ringte selv inn drapet, og fremsto som fattet da han veiledet politiet til åstedet, som er en leilighet ved Sjøfarendes aldershjem på Nordnes. Pågripelsen skjedde uten dramatikk.

I sin forklaring sier 44-åringen at han ikke husker noe av gjerningsøyeblikket, og at han kombinerte store mengder alkohol og sovepiller før alt gikk i svart.

– Det var en helt vanlig dag. Da kvelden kom, så vi på tv og drakk vin. Deretter tok hun medisinene sine og la seg. Jeg hjalp henne i seng og tok to imovane, og etter det husker jeg bare fragmenter. Jeg husker ingenting av gjerningsøyeblikket, sier tiltalte.

Randi Berntsen (66) ble drept i en leilighet på Nordnes av sin 44 år gamle samboer. Foto: Privat / Scanpix

Noe «klikket»

I politiforklaringen, som tiltalte avga kort tid etter gjerningsøyeblikket, siterte statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen at mannen hadde sagt at noe hadde «klikket oppi hodet hans» denne kvelden.

– Jeg har reflektert over det som skjedde. I fengselet gikk jeg til psykolog for å forstå, men det står helt fast. Det er frustrerende, for jeg vil så gjerne gi en forklaring på hvorfor jeg gjorde dette, sier 44-åringen.

Ifølge politiforklaringen skal gjerningsmannen ha kvalt Randi, før han gikk ut på kjøkkenet og hentet kniver og en saks. Disse skal han ha brukt til å påføre stikkskadene.

– Det ble funnet lim i munnen og i svelget på fornærmede? spør statsadvokat Stolt-Nielsen.

Statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen spurte tiltalte ut om drapet, men 44-åringen sier han ikke husker noe av gjerningsøyeblikket. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Det har jeg ingen anelse om, sier 44-åringen.

– Det å presse lim i munnen på noen kan gi assosiasjoner til et ønske om at noen ikke skal snakke?

– Det kan jeg ikke svare på, sier tiltalte.

Fikk kommentarer på aldersforskjell

Gjerningsmannen er svensk statsborger, og er tidligere straffedømt for vold og skadeverk.

Mannen forklarer at han og Randi traff hverandre på byen for noen år tilbake, og at de i løpet av forholdet fikk mange kommentarer på den 22 år store aldersforskjellen mellom dem.