Den svenske Hollywood-fruen Elena Belles (34) ektemann Michael Theanne (45) er død.

Ifølge Billboard kollapset DJ-manageren i nærheten av hjemmet sitt i Los Angeles etter å ha luftet hundene sine.

I et innlegg på Instagram skriver Belle at hun ikke klarer å forstå at det er sant.

– Michael, min engel, min sjelevenn, min bestevenn og den beste faren Luna kunne bedt om: Jeg snakker på vegne av alle som kjenner deg når jeg sier at du var den morsomste, mest omsorgsfulle personen vi noensinne har møtt. Ord kan ikke beskrive hvor mye vi savner deg. Hjertet mitt blør, og jeg kan ikke forstå at det er sant, skriver hun.

Elena Belle og Michael Theanne fikk i 2017 datteren Luna Belle.

– Påvirket alle rundt seg

I en uttalelse ber Michael Theannes familie om fred.

– Vi ber om at vår familie får håndtere dette store og plutselige dødsfallet privat, skriver de.

Og:

– Michaels utrolig varme, kjærlige og generøse sjel påvirket alle rundt seg. Vi vet at mange av dere kommer til å være med oss når vi fortsetter å ha Michael i våre hjerter i all fremtid.

Tunge DJ-navn

Det var i 2016 at Elena Belle og Michael Theanne møttes på Ibiza.

Året etter giftet de seg på Bora-Bora i Stillehavet, og i 2017 fikk de datteren Luna Belle Theanne.

Michael Theanne var manageren til en rekke DJ-er og artister, som Cheat Codes, Steve Aoki, Deorro og Nervo.