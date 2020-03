Minnesota ligger ett poeng bak Nashville Predators i kampen om å kare til seg en plass i årets Stanley Cup og hadde ambisjon om å vinne sin fjerde kamp på rad da de møtte Capitals hjemme i Saint Paul søndag kveld.

Laget vant i forrige uke tre kamper på fire dager, men uten at norske Mats Zuccarello greide å komme seg på listen over målscorere. 32-åringen kunne notere seg tre skudd mot mål under kampen søndag, men uten å få pucken i nettet bak Capitals målmann.



Zuccarello fikk 15 minutter og 33 sekunder på isen under kampen hvor han også fikk oppmerksomhet da han tidlig i kampen hoppet opp og nikket til pucken som kom farende gjennom luften.

Fra 1-0 til 1-2

Kampen startet med ledelse for hjemmelaget da Ryan Donato først bommet på Capitals mål, men snudde og fra baksiden av buret fikk vippet pucken inn til en 1-0-ledelse. Den ble imidlertid ikke stående lenge. Capitals russiske målmaskin Alex Ovetsjkin la først inn ett mål etter sju minutter. Deretter kom lagkamerat Richard Panik og satte Capitals i 2-1-ledelse tre minutter senere, før Ovetsjkin økte ledelsen med enda et mål et halvt minutt senere.

Det var russerens mål nummer 45 denne sesongen og det 703. totalt i karrieren i NHL. Til sammenligning har Zuccarello hittil scoret 14 denne sesongen og 128 totalt under sin tid i NHL totalt.

Sterkest borte

Minnesota Wild ga ikke opp kampen og hadde flere skudd på mål enn motstanderen i første periode. Kevin Fiala fikk inn en redusering, så hjemmelaget kunne gå til første pause på stillingen 2-3.

Andre periode forløp uten mål for noen av lagene, men bare 40 sekunder ut i tredje periode økte Capitals ledelsen ytterligere da Tom Wilson la på til 4-2. Wild jobbet for å hente inn ledelsen og i overtall, etter 13 minutter, sendte Fiala pucken til lagkamerat Zach Parise som like foran mål lurte pucken mellom beina på Capitals målmann Braden Holtby.

Washington Capitals er laget i NHL med flest borteseiere og beviste med 4-3-resultatet søndag nok en gang at de var sterkest på bortebane.