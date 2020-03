Hele ti personer mistet livet i trafikken i februar. Det er en femdobling fra samme måned i 2019 og den verste starten på trafikkåret siden 2016.

Så langt i år er antall omkomne doblet, sammenlignet med samme tid i fjor.

– En bekymringsfull start på året, sier Trygg Trafikk.

Til sammen i januar og februar har 18 personer omkommet i trafikken. Det er en økning fra ni i samme perioder i fjor – altså en dobling. Trygg Trafikk liker utviklingen dårlig.

– Trafikkåret 2020 kunne knapt startet dårligere. Ulykkestallene har de tre siste årene stabilisert seg, men denne triste starten innebærer at vi må jobbe hardt for å unngå at vi får en negativ utvikling i 2020, sier direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen.

Vanskelig føre

Av de omkomne i februar er det seks menn og tre kvinner, mens en person foreløpig ikke er identifisert. Fem av de omkomne er i aldersgruppen 25-44 år og tre er i aldersgruppen 65+. Ni av ti omkomne var bilførere, mens en var passasjer.

Trygg Trafikk skriver i en pressemelding at det er vanskelig å si noe om årsakssammenhenger nå på kort sikt, her må man vente på at ulykkesanalysegruppene får gjort sitt arbeid. Men Johansen tror at forhold knyttet til føret kan ha noe av skylden for de dystre tallene.

Året har startet med krevende kjøreforhold flere steder i landet. Det kan være en medvirkende årsak til antall ulykker, mener Trygg Trafikk. Foto: Scanpix

Tunge kjøretøy involvert

– Det har vært krevende føreforhold i store deler av landet, med raske endringer hvor veien i det ene øyeblikket er våt og rundt neste sving har fryst til en tynn is. Det stiller større krav til dekk og teknisk utstyr og ikke minst til fartstilpasning og oppmerksomhet fra oss sjåfører, fortsetter han.

I fem av dødsulykkene i februar var tunge kjøretøy involvert, en trend Trygg Trafikk har sett over lengre tid.

– Med mange tunge kjøretøy på veiene må vi som bilister være veldig oppmerksomme. Skulle du havne i motsatt kjørefelt, har du ingen ting å stille opp med hvis du møter et vogntog. Unngå derfor å ta risiko, og legg inn ekstra gode marginer. Hold farten nede og sørg for god avstand til bilen foran deg, advarer Johansen.

Å holde god avstand til bilen foran er noe av det viktigste du kan gjøre når kjøreforholdene er vanskelige. Da skaffer du deg marginer som kan bli svært viktige. Foto: Scanpix.

Flest i Viken

Ulykkestallene for februar på fylkesnivå viser at tre personer omkom i Viken, to i Trøndelag, to i Innlandet, en i Vestfold og Telemark, en i Rogaland og en i Nordland.

For året så langt har Viken flest omkomne, med sju personer som har mistet livet. Det er en økning fra to på samme tid i 2019. Den mest gledelige utviklingen finner vi i Møre og Romsdal hvor det har vært null omkomne i trafikken, en nedgang fra tre personer på samme tid i fjor.

Tre omkom, de hadde én ting til felles

