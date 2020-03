Det uttaler en forsker fra akademiet for forskning i Russland, landets ledende forskningsinstitusjon.

Årsakene skal blant annet være en økning i menneskelig aktivitet og at områdene der isbjørnen jakter i blir mindre, skriver CBS News.

Økning

Ilya Mordvintsev, forsker ved Severtsov Institutt for økologi og evolusjon sier kannibalisme blant isbjørner tidligere har blitt sett på som svært sjeldent, men at det nå er en endring.

Ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax har det vært en økning i antall tilfeller.

Flere mulige årsaker

Mordvintsev tror det er to mulige årsaker til at vi nå ser en økning. Den ene grunnen er at dårlig tilgang på mat hos hannbjørner gjør at de går til angrep på hunnbjørner og deres isbjørnunger.

Den andre grunnen Mordvintsev tror kan være bidragsgivende er den økte menneskelige aktiviteten i arktis, noe som fører til at flere tilfeller blir registrert.

– Signalene som nå kommer, kommer ikke bare fra forskere, men også fra ansatte i olje og gass-selskapene som opererer i arktis og fra forsvarsdepartementet. Vi har altså registrert at det er en økning hva gjelder kannibalisme blant isbjørner, sier Mordvintsev til CBS News.

Han er også bekymret for at den økende menneskelige aktiviteten i arktis har en innvirkning på isbjørnenes liv.

Stadig blir det meldt om tilfeller der isbjørner kommer nære bebyggelse og landsbyer nord i Russland.