Den tidligere ordføreren i South Bend, Indiana, den første åpne homofile presidentkandidaten i USAs historie, trekker seg fra nominasjonskampen.

Det melder blant annet AP, New York Times og Washington Post.

Det skjer i etterkant av et knusende resultat i Sør-Carolina, der Buttigieg kun endte opp med 8,2 prosent av stemmene.

Den tidligere Afghanistan-veteranen vant nominasjonsvalget i Iowa, og tok andreplassen i New Hampshire.

Politisk står han for en liberal-demokratisk politikk, som har vært svært populær blant mange hvite demokrater.

Han har derimot slitt med å fenge den afroamerikanske gruppen med demokratiske velgere, noe som resultatet i Sør-Carolina er et godt eksempel på.

Norske Pete

Pete Buttigieg hevder å snakke hele syv forskjellige språk – deriblant norsk. Han sier han lærte seg norsk for å kunne lese forfatteren Erlend Loe sine bøker.

Men han har selv innrømmet at han har begynt å glemme mye av det norske språket.

I forkant av nominasjonsvalget i Nevada ble Pete Buttigieg utfordret av CNN til å demonstrere norskkunnskapene sine. Han skulle oversette det amerikanske uttrykket «what happens in Vegas, stays in Vegas» til norsk, og da svarte han på denne måten:

– Det som skjedde på Vegas, skal ligge der.