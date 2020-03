Den 41 år gamle basketlegenden Kobe Bryant og hans 13 år gamle datter Gianna var blant de ni personene som døde i en tragisk helikopterulykke i Los Angeles i slutten av januar.

I etterkant av ulykken er det kommet anklager om at flere politibetjenter har delt grafiske bilder fra ulykken, og blant annet skal en politiansatt ha vist dem frem på en pub, ifølge Los Angeles Times.

– Sønderknust

Nå krever basketballlegendens kone, Vanessa Bryant, at det gjennomføres en intern etterforskning av hva politiets ansatte har gjort.

– Vår klient er helt sønderknust av anklagene, skriver hennes advokat i en uttalelse delt på Vanessa Bryants Instagram-konto.

Ifølge uttalelsen møtte hun personlig opp på politistasjonen på ulykkesdagen, og ba om at området rundt helikopterstyrten skulle ha et midlertidig flyforbud, samt om at fotografer ble holdt unna.

– Det var av høyeste viktighet for å beskytte verdigheten til alle ofrene og deres familier. Da lovet sheriff Alex Villanueva at alle tiltak ville bli satt i gang for å beskytte familienes privatliv, og slik vi forstår det har han jobbet hardt for å følge dette opp, skriver advokat Gary C. Robb.

– Grovt brudd

– Nødetatene skal man kunne stole på. En kan ikke unnskylde slik oppførsel der betjenter fra sheriffkontoret i Lost Hills og andre nærliggende stasjoner bryter med oppgavene sine. Det er et grovt brudd mot menneskeverdet, respekten og retten til privatliv for ofrene og familiene, skriver advokaten videre.

I innlegget takker advokaten individet som først meldte om bildedelingen, og gjorde dem oppmerksom på at de florerte på nett.

Ifølge LA Times har politiet beordret sine betjenter til å slette bildene, men har ikke startet en etterforskning enda. Ifølge avisen ble betjentene lovet at de ikke ville møte noen videre konsekvenser om dette skjedde.

Også personell fra brannvesenet skal ha delt bildene. På Facebook skriver det omtalte politikontoret at de undersøker hva som har skjedd.

– Sheriffen er dypt rystet av tanken om at betjentene kan ha oppført seg på et så lite sensitivt vis, skriver kontoret på vegne av Villanueva.

Ifølge The Washington Post er det uklart hvorvidt betjentene og brannmannskapene tok bildene selv, eller fremskaffet dem fra andre.