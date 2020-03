Det norske kongeparet er på offisielt statsbesøk til Jordan fra 2. til 4 mars.

Søndag kveld, før det offisielle programmet startet, var det middag hos den norske ambassadøren til Jordan. En gjeng norske barn med norske flagg fikk æren av å ønske velkommen.

Sannah og Jakob på seks år delte ut blomster til kongeparet. De hadde øvd og testet blomsteroverrekkelsen og var godt forberedte da kongeparet ankom. Sannah neide og Jakob bukket pent for de kongelige, som tok seg tid til en kort prat med de to blomsterbarna.

Senere var de to 6-åringene fornøyde med innsatsen, men litt skuffet over at kongen ikke hadde krone på hodet.

– Da jeg først så dem, så tenkte jeg at de ikke hadde krone, men jeg skjønte at det var dem likevel. Jeg kjente dem igjen, sa Sannah til TV 2 etter møtet.

Også kongeparet var fornøyde med mottakelsen og blomsteroverrekkelsen.

Til TV 2 ga de uttrykk for at det var interessant og spennende å være i Jordan. De to kommer fra en ukes vinterferie i Asia og har vært i den jordanske hovedstaden siden fredag. Kongeparet bor i en av kong Abdullahs herskapshus i Amman under besøket.

Mandag er det offisiell mottakelse i kongepalasset (Al Husseiniya Palace) i Amman, der Kong Abdulla II og dronning Rania av Jordan tar i mot. De kjenner hverandre fra før, ettersom kong Abdullah har vært i Norge flere ganger.

Tirsdag skal kongeparet til Jordanelven og besøke Jesu døpested, før besøket avsluttes i oldtidsbyen Petra på onsdag.