19 år gamle Vincius Junior og 26 år gamle Mariano Diaz sørget for at Real Madrid gikk seirende ut av et intenst El Clásico.

Etter en lekker pasning fra Toni Kroos scoret Vinicius for Los Blancos for første gang i ligaen siden september.

– Endelig scorer Vinicus for Real Madrid. Han har gjort så mye bra, men slitt foran mål. Tenk for en følelse for en 19-åring, utbrøt kommentator Simen Stamsø-Møller.

På overtid satte innbytter Mariano inn 2-0 til Real Madrid. Dette var spanjolens første minutter på banen denne sesongen.

– Dette betyr mye. Tar til tårene her Mariano, kommenterte Simen Stamsø-Møller.

26-åringen har lenge vært i kulden hos Real Madrid-trener Zinedine Zidane som ville selge spissen i sommer, ifølge spanske AS. Mariano ble i klubben og i sine første La Liga-minutt denne sesongen satte han inn 2-0 for Real Madrid.

Med seieren går Real Madrid forbi Barcelona på tabellen og leder La Liga med ett poeng på erkerivalen.

Det gledet tidligere Real Madrid-stjerne Cristiano Ronaldo som var tilstede på Santiago Bernabéu for å støtte sine tidligere lagkamerater. Ronaldo skulle egentlig spille for Juventus mot Inter søndag kveld, men kampen ble utsatt pga Korona-viruset.

Store Barcelona-sjanser

Begge lag skapte flere store sjanser. Lionel Messi fikk en gyllen mulighet til å gi Barcelona ledelsen i første omgang, men argentinerens avslutning fra 14 meter ble stoppet av Thibuat Courtois.

Arthur fikk også prøve seg mot belgieren, men heller ikke brasilianeren klarte å overliste Real Madrid-keeperen før pause.

Redning på strek

Etter hvilen tok Real Madrid og Isco over styringen på hjemmebane. Spanjolen avsluttet fra distanse, men en mesterlig redning fra Marc-André ter Stegen helt oppe i vinkelen holdt Barca inne kampen.

Isco fikk etter hvert en ny sjanse og headet ballen forbi ter Stegen, men på strek stod Gerard Piqué og fikk avverget. Dette skjedde i en periode hvor Barcelona slet voldsomt og Karim Benzema fikk også sjansen til å sende Los Blancos i føringen, men franskmannen klarte ikke å sette ballen på mål fra kloss hold.

Quique Setien valgte å sette inn på danske Martin Braithwaite. 28-åringen var nære med å sette inn ledermålet, i stedet var det Real Madrid som gikk i angrep. Da scoret Vinicius Junior etter 71 minutter.

Frustrert Messi

For Lionel Messi ble det en frustrerende aften. Fem minutter før slutt fikk argentineren gult kort etter å ha klippet ned Casemiro bakfra.

På overtid doblet Mariano for Real Madrid og sørget for 2-0-seier over Barcelona.