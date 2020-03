Ingen kunne stoppe russiske Natus Vincere (NaVi) i jakten på årets første tittel under IEM Katowice. Franske G2 ble i finalen feid av banen på tre strake kart, med sifrene 16-4, 16-3 og 16-2 på henholdsvis Nuke, Dust2 og Mirage.

– Selv om vi ledet 2-0, måtte vi tenke at vi lå under med to. Vi måtte ikke miste fokus forklarer NaVis lagkaptein Kirill "Boombl4" Mikhailov til TV 2, som har et spesielt forhold til Norge.

– Jeg elsket Norges bidrag i Melodi Grand Prix i fjor. Jeg vil takke alle fans i Norge, sier en storfornøyd Mikhailov etter finalebragden.

Publikum slapp ikke inn

Antallet påviste tilfeller av koronaviruset stiger i Europa, og det fikk følger for den tradisjonsrike CS-turneringen i Polen.

Det var forventet godt over 10.000 tilskuere på Spodek Arena i byen Katowice. Torsdag kveld kom beskjeden om at CS-turneringen måtte gjennomføres uten publikum grunnet koronaviruset.

En av dem som skulle sitte i publikum var Kennet Gaupseht Johansen. Han er lærer for e-sport-linjen på Torshus Folkehøgskule.

Johansen var i Katowice sammen med klassen sin, som spesialiserer seg på spillet Counter Strike – det samme spillet som det skal konkurreres i under turneringen.

De så seg nødt til å se finalen fra et konferanserom på et lokalt hotell, uten at det satte en demper på stemningen.

NaVi løfter trofeet etter maktdemonstrasjonen mot G2. FOTO: ESL.

Norsk kvartfinale og gruppespillexit

Joakim «jkaem» Myrbostad og 100 Thieves gjorde en sterk turnering i Polen. Det så imidlertid tøft ut etter tap for G2 i åpningsrunden. Det australske laget hentet seg siden mesterlig inn, og de tok seg til kvartfinalen etter seiere mot TYLOO, Evil Geniuses og mousesports. I kvartfinalen sa det til slutt stopp etter et knepent 2-0-tap for svenske fnatic, i en kamp hvor begge kartene gikk til overtid.

Håvard «rain» Nygaard og FaZe fikk på sin side en langt tøffere turnering. To tap mot vinneren Natus Vincere var det som skulle sende stjernelaget ut av turneringen. FaZe viste glimt av storhet i seierene mot Renegades og Vitality. Særlig mot sistnevnte, hvor de hentet seg inn etter å ha ligget under 0-1.