Casper Ruud (21) hadde muligheten til å ta sin andre ATP-tittel på to uker da han søndag spilte finale i Chile Open.

Den norske tenniskometen var storfavoritt i finalen mot brasilianske Thiago Seyboth Wild (19) som er rangert 144 plasser bak nordmannen på verdensrangeringen.

Ruud var andreseedet i turneringen, kun bak hjemmehåpet Cristian Garin. Finalemotstander Seyboth Wild var useedet og kom inn i turneringen som wildcard.

Selv om Ruud var storfavoritt på papiret, understreket VGs kommentator Sverre Krogh Sundbø flere ganger at man ikke skulle la seg lure av at brasilianeren lå langt bak Ruud på verdensrangeringen. Seyboth Wild har nemlig vist fremragende spill i flere av kampene før finalen.

Ruud hadde også lovord å si om den 19 år gamle motstanderen.

– Først av alt må jeg gratulerer Thiago. Jeg kan ikke være skuffet, han har spilt bra tennis hele uken. Han har virkelig fortjent det. Han kom inn som et wildcard og vant hele turneringen.

– Jeg ser for meg at han vil spille en stor rolle i fremtiden, og jeg håper vi kan møtes i en finale senere, sa Ruud.

21-åringen fikk en tøff start på finalen og tapte det første settet 7-5 etter imponerende spill av 19-åringen. I det andre settet startet brasilianeren best, men så hevet Ruud spillet sitt og vant til slutt 6-4.

Dermed måtte spillerne ut i et avgjørende tredjesett for å sikre seg tittelen. Ruud fikk aldri taket på Seyboth Wild i siste sett og tapte 6-3.

Dermed endte det med tap for 21-åringen fra Snarøya (7-5, 4-6, 6-3). Seyboth Wild gjorde som Ruud gjorde for to uker siden og tok sin første ATP-tittel.

Til tross for tapet klatrer Ruud likevel to plasser på verdensrangeringen til 36. Hadde han vunnet finalen ville han vært nummer 28, på rangeringen som oppdateres mandag.

Hadde Ruud vunnet hadde han stukket av med rundt én million i premiepenger. Tapet gjør at han sitter igjen med rundt halvparten.