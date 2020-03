– En fryktelig dårlig nyhet for Norge

På backene er Mathisen trygg på at Omar Elabdellaoui og Haitam Alessami blir å se i startsoppstillingen. Stamsø-Møller mener det er en stor fordel at Elabdellaoui tok seg videre i Europaligaen etter at Olympiakos slo ut Arsenal.

– De har trukket Wolverhampton og det er helt supert for han å få to skikkelige tøffe kamper hvor han er på det nivået vi møter på Ullevaal. Han er i slaget, sier TV 2s fotballekspert.

– Han er en klassespiller i Premier League

Framover på banen er Joshua King tilbake i form. 28-åringen scoret i 2-2-kampen mot Chelsea og har vist seg fram etter et lengre skadeavbrekk for Bournemouth.

– Det mest gledelige de siste par ukene er at Joshua King er tilbake i spill, han er ikke bare tilbake i spill, han er en klassespiller i Premier league. Spiller bra og scorer mål. Bekymringene våre er bakover på banen, framover er jeg ikke bekymret i det hele tatt, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller og sikter til King og Erling Braut Haaland.

Sistnevnte gikk målløs av banen etter å ha startet på benken i 1-0-seieren over Freiburg. Alexander Sørloth, som er toppscorer i Tyrkia, gikk målløs av banen mot Caykur Rizespor, men slo en målgivende pasning i 5-2-seieren.