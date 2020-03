Manchester City tok sin tredje strake ligacuptittel

Aston Villa-Manchester City 1-2

Manchester City la grunnlaget tidlig og slo Aston Villa 2-1 i søndagens ligacupfinale.

Dermed kunne de juble for sin tredje strake ligacuptittel. De lyseblå stortrives i denne tidvis utskjelte turneringen; dette var deres femte triumf på syv år.

– Tre ganger på rad er en stor prestasjon. Det er kontinuiteten. Utrolig, sier City-manager Josep Guardiola til BBC.

Men de fikk tøff kamp av et hardkjempende Aston Villa-lag med Ørjan Nyland som burvokter.

– Det er fryktelig kjedelig. Det hadde vært så gøy å stå der oppe og løfte pokalen selv. Vi skal være stolte av den andreomgangen. Vi tapte 1-6 sist vi møtte Manchester City, sier målvakten til Viasat 4 etter kampen.

Nyland sto for et par gode redninger i andre omgang, og legger ikke skjul på at det var stort å spille på Wembley.

– Det var en litt rar kamp for meg. Første omgang følte jeg ikke at jeg kom i gang i det hele tatt egentlig. Plutselig var det to baller i nettet. Alle hever seg i. Det var kjekt å bidra litt. Det gir mye motivasjon til det vi skal gjøre fremover også.

– Det har gått opp og ned i år. Det er mye som har skjedd. men det eneste jeg kan gjøre er å utvikle meg, og det føler jeg at jeg har gjort. Jeg koser meg hver dag. Dette er en av de største kampene jeg har spilt, selvfølgelig. Og det er et stolt øyeblikk for meg.

Nyland fikk sjansen

Ørjan Nyland har storspilt i denne sesongens ligacup og hadde en stor del av æren for at Aston Villa i det hele tatt befant seg i finalen.

Dermed fikk han også sin velfortjente sjanse mellom stengene på Wembley, til tross for at manager Dean Smith har satt sin lit til Pepe Reina i Premier League.

Problemet var bare at på andre siden sto Manchester City.

Sist gang Nyland sto i mål i Premier League var også Pep Guardiolas menn motstander. Det endte med 1-6-tap og siden har 29-åringen varmet benken.

I MÅL: Ørjan Nyland fikk sjansen mellom stengene i finalen. Foto: Ian Walton

To baklengs etter en halvtime

Og det startet på verst tenkelig vis også på Wembley. Etter en halvtime hadde nordmannen plukket to baller ut av nettet etter scoringer av Sergio Aguero og Rodri. Sistnevntes scoring kom som følge av en feilaktig tildelt corner, noe som fikk Villa-benken til å rase.

Men det var uansett et faktum at City-angrepet fyrte på alle sylindre og skapte trøbbel for et svært lavtliggende Villa, og det var lite Nyland kunne gjøre i buret.