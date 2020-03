Everton - Manchester United 1-1

Se situasjonen hvor Carlo Ancelotti får det røde kortet i vinduet over.

Like før slutt satte Dominic Calvert-Lewin ballen bak David De Gea. Men en offsideplassert Gylfi Sigurdsson satt like foran David De Gea.

Manchester United-spillerne stormet mot linjedommeren og viste tydelig at de mente målet burde bli annullert.

– Målet ble annullert på grunn av at Gylfi Sigurdsson blokkerte utsynet til David De Gea. Dermed påvirket han keeperens mulighet til å redde skuddet, opplyser Premier League.

Ole Gunnar Solskjær kunne i intervjusonen si at han hadde snakket med De Gea som forklarte at han ble distrahert av islendingen.

Dermed fikk Manchester United det som de ville, og tok dermed et livsviktig poeng i kampen om Champions League-plass.

– Der og da var jeg ikke sikker. Men da jeg så det igjen ser jeg at Gylfi er i offside. Men jeg er ikke sikker. For min del er det mål, men VAR sier nei og ødelegger hele følelsen. Hva kan man gjøre?, sier Calwert-Lewin.

Rasende Ancelotti

Evertons manager Carlo Ancelotti var raskt ute på banen etter kampslutt for å vise sin misnøye til dommerens avgjørelse. Italieneren tente på alle plugger og dommer Chris Kavanagh valgte å dra frem det røde kortet.

– Det er ingen tvil om at Gylfi er i offside. Men vi ser at han løfter vekk beina. Dette skuddet treffer Maguire og er på vei mot å gå et annet sted. Men vi ser at han løfter vek beina og De Gea har problemer med å orientere seg etter hvor ballen er. Hadde Maguire prøvd å sparke ballen vekk og den likevel hadde gått i den retningen, så hadde det vært offside, sier Thorstvedt.

– Ifølge regelboken skal dette være riktig, så jeg er enig i bergunnelsen til VAR, sier Thorstvedt.

Manchester United-stopper Harry Maguire ble kåret til banens beste, og forstod lite av at assistentdommer ikke løftet flagget da ballen gikk i mål.

– Det var en stor lettelse å få med seg ett poeng etter hendelsen helt på tampen. Gylfi lå foran De Gea og jeg skjønner ikke hvorfor linjemannen ikke tok opp flagget sitt. Så sjekker VAR det, men det gir Everton muligheten til å gå og feire det. Jeg synes linjemannen burde tatt opp flagget sitt. Men jeg var aldri i tvil om at det var offside, sier kraftstopperen.