Siden det ble bekreftet fredag at en av de ansatte ved øyeavdelingen på Ullevål sykehus gikk på jobb, smittet av koronaviruset covid-19, har antallet ansatte som er smittede økt til fem.

Samtidig er 90 av deres ansatte allerede satt i karantene, forteller administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth under en pressekonferanse søndag kveld.

Venter prøvesvar

– Vi har 20 ansatte som alle har testet negativt, og ytterligere 23 som er testet, hvor resultatet vil komme gjennom natten.

Han forteller at de innfører nye karanteneregler, i samråd med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, som gjelde ansatte. Under pressekonferanse uttalte sykehuset at dette også gjaldt pasienter, men de presiserer senere at det var en glipp fra deres side.

FLERE SMITTET: Søndag meldte Folkhelseinstituttet at ytterligere fire personer er smittet av koronaviruset. Av totalt 19 smittede, er fem av tilfellene ansatte ved Ullevål sykehus. Foto: Ørn E. Borgen

– Alle som har vært i et smitteområde skal holdes i karantene i 14 dager. Det taksameteret går fra de kom hjem fra smitteområdet, sier direktøren.

Får de symptomer, vil de aktuelle personene da testes.

De nye karantenereglene vil etter OUS' beregninger gjelde for mellom 150-160 av deres ansatte, ifølge direktøren.

– Vi forventer det tallet vil stige noe, sier han.

Pasienter som har vært i smitteområder, som har en kommende avtale med sykehuset, vil også bli påvirket av de nye karantenereglene, og vil få beskjed om hvorvidt de skal møte når de tar kontakt.

Oslo Universitetssykehus har også bedt om bistand som følge av at så mange er satt i karantene ved øyeavdelingen på Ullevål, som søndag har 90 ansatte i karantene.

– Det har vært en betydelig utfordring for videre drift, sier direktøren.

Oppjusterte tallene

Hele øyeavdelingen er snart vasket ned og desinfisert. Sykehuset har ifølge Bjørnebeth også vært i kontakt med 186 pasienter som har vært innom den rammede seksjonen på øyeavdelingen.

Søndag, før Oslo Universitetssykehus' pressekonferanse, meldte Folkehelseinstituttet at 19 personer er smittet i Norge, hvor fem av dem er ansatte ved Ullevål.

Under pressekonferansen fortalte Bjørnbeth at man legger til grunn til at to av de ansatte som er blitt smittet har vært på jobb hele arbeidsuken.