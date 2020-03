TV 2s reporter Hilde Gran var på grensområdet Edirne mellom Tyrkia og Hellas da det oppsto kamper mellom gresk grensepoliti og hundrevis av både og flyktninger og migranter.

– Det er flere tusen mennesker som har samlet seg på et jorde ved grenseovergangen i håp om å komme seg over grensen til Hellas. En del mennesker ble frustrerte og kastet stein mot grensepolitiet, rapporterer Gran fra grensen mellom Tyrkia og Hellas.

De greske grensevaktene svarte med å avfyre tåregass mot flyktningene og migrantene for å holde de tilbake.

– Det ligger et tykt lag med tåregass her. Det ble også brukt droner for å få en oversikt over alle menneskene, sier Gran.

FNs organisasjon for migrasjon, IOM, melder på at 13.000 mennesker befinner seg i grenseområdet i Edirne, med håp om videre reise. Flere tusen nye er på vei i buss uten at tyrkiske myndigheter hindrer dem.

– Vi åpnet dørene

Tidligere denne uken bekreftet den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdoğan at Tyrkia åpner grensene mot Europa.

– Hva gjorde vi i går? Vi åpnet dørene, sa Erdogan i Istanbul lørdag. Han la til at grensa vil bli værende åpen siden «EU bør holde løftene sine».

Tyrkia huser omlag 3,6 millioner migranter og flyktninger, mange av de er på flukt fra krigen i Syria.

Den siste tidens eskalering av konflikten i nord-Syria har drevet nærmere en million mennesker fra hjemmene sine, og mange av dem har tatt seg fram til den tyrkiske grensen. Tyrkia frykter derfor en ny millionstrøm av flyktninger.

Frykter ny flyktningstrøm

Hellas' statsminister Kyriakos Mitsotakis innkalte søndag til krisemøte i landets sikkerhetsråd, mens EUs grensestyrke Frontex høyner beredskapen og sender støtte til Hellas.

EU-kommisjonens visepresident Margaritis Schinas har på sin side innkalt til et hastemøte av EUs innenriksministre for å drøfte situasjonen. EU frykter en gjentakelse av migrantkrisen i 2015, da minst en million migranter og flyktninger strømmet opp gjennom Europa.

Brudd på flyktningavtale

I mars 2016 inngikk EU og Tyrkia en avtale om å stanse migrantstrømmen. I henhold til avtalen skulle Tyrkia stoppe migranter, mens EU til gjengjeld skulle bidra med milliarder av euro til flyktningene i Tyrkia.

Tyrkia mener EU ikke har oppfylt løftene i avtalen. EU på sin side insisterer på at flere milliarder euro er overført til Tyrkia, og krever at Tyrkia innfrir sine løfter.