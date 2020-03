Ytterligere fire virussmittet – lærer i Oslo har fått viruset

Antallet personer som er smittet av koronaviruset i Norge stiger til 19, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI) under et pressemøte søndag ettermiddag.

Det betyr at fire personer har testet positivt søndag. Ingen av dem er alvorlig syke.

12 av tilfellene er fra Østlandsområdet, deriblant fem ansatte ved Ullevål.

Seks av tilfellene er i Bergen.

Ett tilfelle er bekreftet i Tromsø.

De virussmittede er alle hjemmeisolert, og følges opp av lokal helsetjeneste.

Lærer fra videregående skole smittet

Søndag kveld skrev VG at en av smittede er en lærer på Etterstad videregående skole.

– Vi har en lærer som er smittet hos oss, bekrefter Elin Stavrum, rektor ved Etterstad videregående skole til TV 2.

Rektoren sier det er ikke er noen bekymring over smittefare på skolen. Læreren har det bra etter forholdene, opplyser rektoren.

– Det er ingen grunn til å tro at smitten har spredt seg til elever eller flere lærere. Skolen vil gå som normalt, og vi følger de retningslinjene som er gitt av Folkehelseinstituttet, sier rektoren videre.

– Kjenner smittekjeden

FHI vurder ikke smittespredningen i samfunnet som stor.

OPPDATERING: Områdedirektør Geir Bukholm fortalte søndag kveld om koronavirusutviklingen nasjonalt. Foto: Terje Bendiksby

– Vi skiller mellom der vi kjenner hele smittekjeden, og smittespredning hvor vi ikke kjenner forbindelser. Når vi kjenner smittekjeden er det fortsatt muligheter for at vi kan få kontroll og stanse smittespredningen, sier områdedirektør Geir Bukholm i FHI i et presseskriv søndag kveld.

Til TV 2 sier Bukholm at de anser at de har kontroll på den smitten som er kjent til nå.

– Forventer flere

Han sier det er vanskelig å spå utviklingen den neste uken.

– Vi forventer nok flere bekreftede tilfeller. Vi holder på med smitteoppsporing knyttet til både Oslo universitetssykehus og andre tilfeller av opphopning av smitte, deriblant tilfeller fra Nord-Italia. Samtidig har en del vært ute på reiser, og noen kommer tilbake fra Norge fra utbruddsområder, sier Bukholm.

Ifølge områdedirektøren er FHIs viktigste jobb nå å drive aktiv smitteoppsporing, samt å gi gode råd til befolkningen og helsevesenet.

Alle de 19 tilfellene har tilknytning til smitte i utbruddsområder i utlandet. Lørdag uttalte FHI at flesteparten av tilfellene i Norge har en direkte eller indirekte relasjon til virusrammede Nord-Italia.

– Noen av de smittede har blitt smittet i Norge, men da av folk som har vært i utlandet. Vi kjenner ikke til smittetilfeller som ikke har en kobling vi kan spore, sier Bukholm til TV 2.