Se hendelsen i Sportsnyhetene øverst.

Alexander Kristoff var nær å ta seieren i endagersrittet Kuurne-Brussel-Kuurne.

Danske Kasper Asgreen gikk i brudd og ledet inn på oppløpet. Men bak kom hovedfeltet glefsende med Kristoff i spissen. Nordmannen startet spurten tidlig for å ta igjen Asgreen, men måtte gi tapt.

Quick-step-rytteren holdt helt inn og tok seieren foran Giacomo Nizzolo og en skuffet Kristoff.

Kastet sykkel på konkurrent

Men den store dramatikken hadde skjedd tidligere i rittet. For Team Ineos' Gianni Moscon ble diskvalifisert underveis etter en svært spesiell manøver.

Italieneren var tydelig irritert etter å ha havnet i en velt. I kaoset som oppsto kastet Moscon en sykkel og traff en konkurrent som sto i grøften like ved.

Like etterpå kom meldingen om at Team Ineos-rytteren selv var kastet ut av rittet for «aggressiv oppførsel mot andre ryttere.»

Da reagerte Moscon med å rive av seg startnumrene mens han fremdeles satt på sykkelen.

Bråkebøtte

Dette er slett ikke første gang den talentfulle 25-åringen havner i søkelyset for de feile årsakene.

I 2018 ble han kastet ut av Tour de France etter å ha slått mot en konkurrent.

Året før ble han suspendert av det som da het Team Sky etter å ha kommet med et rasistisk utsagn mot FDJs Kevin Reza. Samme året ble Moscon også beskyldt for med vilje å ha forårsaket at Sebastian Reichenbach veltet og brakk både albuen og hoften. Da ble imidlertid saken droppet på grunn av manglende bevis.

I VM i Bergen i 2017 ble han også diskvalifisert for å ha fått hjelp fra sin egen lagbil opp Laksebakken.