– Jeg ville egentlig bare gi meg, det var så tungt, men jeg måtte jo til mål. Det var bare å holde beina i gang og ta runde for runde. Det ble en mental kamp, sier Sverre Lunde Pedersen til TV 3.

Sverre Lunde Pedersen (27) kunne bli den første nordmannen til å bli allroundverdensmester på skøyter på 26 år. Den gang var det Johann Olav Koss som tok gull i Gøteborg i 1994.

Men storfavoritten Patrick Roest (24) ble for sterk for bergenseren på søndagens 10.000 meter. Nederlenderen som også tok gull i fjor i Calgary, lekte seg gjennom løypa og hadde full kontroll i Vikingskipet på Hamar.

– Det har vært en utrolig frustrerende og vanskelig periode før dette. Jeg har aldri følt meg så bra som jeg gjorde forrige sommer, men så strittet kroppen imot. Det var vanskelig.

Det ble spennende etter at japansk Seitaro Ichinohe leverte en imponerende 10.000-meter. Forspranget til Lunde Pedersen minsket for hver runde, men bergenseren kunne til slutt slippe jubelen løs for sølv i allround-VM.

– Det var uendelig langt, men heldigvis klarte jeg å holde japaneren bak meg, sier Lunde Pedersen til TV 3 etter løpet.

Dermed sikret bergenseren seg sitt fjerde sølv i allround-VM.

Håvard Bøkko som la opp etter løpet sitt søndag, var full av lovord om sin tidligere romkamerat.

– Siden han kom inn på laget i 2009, jeg har hatt mange flere netter med han enn hva han har hatt med kjerringa. Det er en god kamerat jeg kommer til å ha resten av livet, sier Håvard Bøkko til TV 3.