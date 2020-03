Slakter de Gea etter uavgjort: – Det er rett og slett latskap

Det endte uavgjort på Goddison Park da Everton tok imot Manchester United.

Etter en kjempebrøler fra David de Gea som sørget for 1-0 til Everton, slo Manchester United og Bruno Fernandes tilbake. Portugiseren banket inn 1-1 fra distanse.

Det ble dramatisk da Everton og Calvert-Lewin satte ballen i mål på overtid, men scoringen ble annullert etter VAR for offside på Gylfi Sigurdsson. Dermed endte oppgjøret 1-1.

– David (de Gea) sier han ble distrahert og det er vel nok, selv om han kanskje ikke at hadde reddet den likevel. Ett poeng hver var det lagene fortjente. Vi var best i første omgang og de i andre, sier Ole Gunnar Solskjær til Sky Sports etter kampen.

Premier League opplyser at målet ble annullert fordi Sigurdsson lå i veien for synet til de Gea og svekket hans muligheter for å redde avslutningen.

Etter kampen var Everton-manager Carlo Ancelotti tydelig frustrert over avgjørelsen og fikk rødt kort fra dommer Chris Kavanagh.

Uavgjort betyr femteplass for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United. Tre poeng bak Chelsea på fjerdeplass. Everton ligger nå på ellevteplass.



Slakter de Gea: – Rett og slett latskap

Hjemmelaget fikk en svært god start da Manchester United-keeper David de Gea på utrolig vis sparket ballen i Dominic Calvert-Lewin og i mål etter to minutter.

– Det er en vanvittig keepertabbe. Det er nesten ikke til å tro, utbrøt kommentator Endre Olav Osnes.

Se United-keeperens kjempebrøler øverst i saken!

– Det er så ekstremt unødvendig. Ni av ti ganger vil den sannsynlig gå et annet sted, men de Gea, dette er rett og slett ikke noe annet en latskap. Han er altfor avslappet, sier tidligere Tottenham-keeper Erik Thorstvedt.

Det var en ny tabbe fra spanjolen som tidligere denne sesongen klønet det til mot Watford da Manchester United tapte 0-2 på Vicarage Road.

– Slik er fotball. David er selvsagt for treg der og han vet det. Dominic Calvert-Lewin skal også ha ros. Han er alltid på hugget og fortjente målet, sier Ole Gunnar Solskjær til Sky Sports etter kampen.

– Alt han gjør er positivt

Men Manchester United slo tilbake da Bruno Fernandes igjen viste klasse. Etter en halvtime spilt banket Bruno Fernandes inn utligningen fra 25 meter.

– Alt han gjør er positivt. Han har en tanke i hodet og det er å skyte. Det er en god avslutning, men Erik Thorstvedt vil nok si at Pickford burde reddet forsøket, sier Trevor Morley i TV 2s Premier League-studio.