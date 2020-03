– Det var mye tøffere enn jeg hadde sett for meg. Det var et stort øyeblikk og et veldig fint punktum. Det er ikke flaut å grine litt av og til, sier Håvard Bøkko til TV 3 like etter målgang.

Tidligere denne uka annonserte Håvard Bøkko at allround-VM i vikingskipet på Hamar ble hans siste konkurranse.

Til stående applaus fra tilskuerne som hadde tatt turen til VM på Hamar ble det et rørende farvell for 33-åringen. Men med tiden 1.49,20 på 1500-meteren holdt det ikke til å få gå den avsluttende 10.000-meteren.

– Jeg skjønte tidlig i løpet at det ikke holdt, så da tok jeg to æresrunder til slutt, sier Bøkko til TV 2.

– Merket du tårene underveis i løpet?

– Det var nesten som om de kom før løpet startet, jeg hadde ikke helt kontroll, innrømmer han.

Rørenes også for lagkameraten

Også for lagkamerat Sverre Lunde Pedersen var det en sterk opplevelse da Bøkko gikk i mål for siste gang.

– Jeg fikk gåsehud da han gikk inn mot mål. Det var et sterkt øyeblikk og rørende. Han har betydd ekstremt mye for meg. Han var i verdenstoppen når jeg kom inn på laget og jeg har ligget bak han i utallige runder og lært av ham, sier Sverre Lunde Pedersen til TV 3.

33-åringen kan se tilbake på en solid karrière som innebærer flere medaljefangster.

I den største turneringen av dem alle, OL, tok Bøkko et gull (lagtempo, 2018) og en bronse (1500 m, 2010).

Men det ble også flere medaljer på Bøkko. I allround-VM tok han fire sølv og én bronse. I VM i enkeltdistanser tok han ett gull, fire sølv og én bronse.

I EM hentet han to sølv og fire bronsemedaljer, mens han har ni seire i verdenscupen.

– Jeg får vel begynne å pusle med en bok eller noe

Hva som skjer fremover har ikke Bøkko tenkt for mye på ennå, men han innrømmer at det skal bli godt med litt ferie.

– Jeg har ikke lagt noen store planer ennå. Vi får se om det dukker opp noen muligheter til våren, jeg får vel begynne å pusle med en bok eller noe, sier Bøkko til TV 2.