– Det kan bli en krevende situasjon å håndtere i ukene fremover. Vi ser allerede samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene av koronaviruset, sa Solberg i en tale til Høyres sentralstyre.

Hun understreket at for de aller fleste er ikke koronaviruset en farlig sykdom, men la til at den for noen vil være det.

– Verdensmarkedet for medisinsk beskyttelsesutstyr har sluttet å virke. Også annen produksjon av varer og tjenester kan bli påvirket av situasjonen vi ser i Kina. Vi ser at børsene faller. Det forteller oss at vi må opptre så vanlig som mulig også i en situasjon hvor smittsom sykdom brer seg, for å vise solidaritet med samfunn som er mer sårbar enn vårt eget, sa hun fra talerstolen.

Verdens børser har på kort tid falt med omkring 10 prosent som følge av virusutbruddet.

Statsministeren sier Norge er godt forberedt på situasjonen. Fredag besøkte hun sammen med helseminister Bent Høie Ullevål sykehus. I alt er fem ansatte ved Oslo Universitetssykehus smittet av viruset.

– Jeg er trygg på at Oslo universitetssykehus nå gjør det de kan for å håndtere den vanskelige situasjonen som har oppstått, men hendelsen på øyeavdelingen minner oss om at epidemier kan gjøre også et robust samfunn mer sårbart, sa statsministeren.