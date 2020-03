Henrik Kristoffersen måtte ta til takke med 11.-plass i søndagens kombinasjon, 3,05 sekunder bak Alexis Pinturault.

Det mener 25-åringen kunne sett annerledes ut.

Kristoffersen synes ikke han kjørte en dårlig slalåmomgang, med unntak av en feil på toppen. Han kjørte ut med et svært sent startnummer, som gjør forholdene betydelig dårligere enn for dem som kjører først.

– Vi starter jo lengre bak i super-G, sier Kristoffersen til TV 2.

– Hva synes du om det?

– Det sier seg selv. Så det trenger jeg vel ikke å si noe om, svarer Rælingen-kjøreren kort.

– Er du enig i at feltet har jevnet seg litt ut, og at kombinasjonsøvelsen er jevnere med disse nye grepene?

– Det har vel bare blitt motsatt vei, de har bare snudd på det egentlig. Jeg leder slalåmcupen per dags dato, og taper over sekundet til fartskjørere i slalåm. Så da sier vel det sitt, sier Kristoffersen

– Biter bedre fra oss en slalåmspesialistene

Kjetil Jansrud lå på femteplass (+0,70) etter super-G-delen. Etter å ha kjørt ned slalåmløypa på nest raskeste tid endte Vinstra-kjøreren til slutt på 4.-plass, 1,41 bak.

– Jeg fikk med meg at det at det er mange som mener at teknikerne kjører bra i super-G, og har veldig mye fokus på det. Så kan vi heller snu på det og se hva som skjer når fartsgutta får starte først i en slalåm som er ganske flat, som er det omvendte av en kort super-G. Så klarer vi å bite bedre fra oss en slalåmspesialistene, så akkurat nå går jeg rundt med et lite smil om munnen. Det beviser at det er gode alpinister over hele fjøla, sier Jansrud til TV 2.

Kilde på pallen

Etter at super-G-delen av superkombinasjonen var unnagjort ledet Mauro Caviezel (Sveits) med 0,23 sekund på Pinturault. Kilde lå ytterligere ett hundredel bak på tredjeplass.

Kilde, Pinturault og Henrik Kristoffersen kjemper en innbitt kamp om å vinne verdenscupen sammenlagt. Sistnevnte lå på 19.-plass etter fartsdelen og lå 1,83 sekund bak Caviezel før de skulle ut i slalåmløypa.

Der leverte Pinturault en gnistrende omgang, tok umiddelbart ledelsen, og beholdt den resten av rennet. Ingen kunne matche franskmannens tid gjennom portene. Pinturault ledet med 0,99 sekund på Caviezel da Kristoffersen skulle i aksjon.

Kilde lå på tredjeplass, 1,25 sekund bak franskmannen.

Men Kristoffersen fikk det ikke til å stemme. 25-åringen tapte stort i starten av løypa, og fortsatte å tape tid hele veien ned til målområdet. Til slutt kjørte Kristoffersen inn til 11.-plass, 3,05 sekund bak Pinturault.