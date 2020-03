Torsdag kveld kom nyheten om at sykkelrittet i De forente arabiske emirater var blitt avlyst på grunn av koronaviruset.

Fredag morgen ble ryttere og støtteapparat virustestet, og anbefalt å holde seg på hotellrommene.

Det ble mistenkt at to medlemmer av støtteapparatet til et av lagene var blitt smittet. Senere ble det bekreftet at 167 tester var negative, skriver Cyclingnews.com.

Nå har Lotto Soudal-rytter Carl Fredrik Hagen omsider fått tillatelse til å dra hjem.

Han rakk ikke det opprinnelige morgenflyet til Oslo, men kommer seg hjem via Stockholm.

– Enormt med rykter. Aner ikke hva som er sant eller ikke. Glad jeg kunne dra nå, og gleder meg til å komme hjem, skriver Hagen i en tekstmelding til TV 2.

– For et sirkus, følger han opp, etterfulgt av en latter-emoji.

Sven Erik Bystrøm syklet også rittet. UAE-rytteren skrev følgende i en tekstmelding til TV 2 fredag:

– Hvis det blir en positiv prøve, så blir det 14 dager her nede. Jeg føler meg frisk og rask, så forhåpentligvis blir det en negativ prøve og jeg kan dra hjem.