Hvitt i store deler av landet: – Snøen kan bli liggende

Vinteren 2019 og 2020 har satt varmerekorder over hele verden. Januar var den varmeste januarmåneden målt globalt, og i Norge gjorde blåveisen en uvanlig tidlig ankomst.

Med våren rett rundt hjørnet ser det derimot ut til at vinteren endelig har kommet. Forrige uke kunne vestlendinger våkne til et hvitt Bergen, og natt til søndag kunne skientusiaster i Oslo slippe jubelen løs.

Og i motsetning til tidligere snøfall, kan det se ut til at snøen blir liggende denne gangen.

– Dette er typisk vintervær. Det er mer vinter enn vi har hatt tidligere i år, sier vakthavende meteorolog Isak Slettebø i Storm.

Blir kaldere

Nord-Norge er et av få steder som har fått oppleve en real Norges-vinter i år. Også der har det vært kaldere de siste dagene, og nå følger store deler av landet etter.

– I nord blir det kjøligere tidlig i kommende uke, etter at snøbygene har gitt seg. På Finnmarksvidda kan det bli minus 30 grader, og i kystområdene er det en mulighet for 10 minusgrader, sier Slettebø, og legger til at det kan komme mye snø langs kysten.

Fullt så kaldt blir det ikke i resten av landet, men det blir kjølig nok til at mye av nedbøren i de kommende dagene kan komme i form av snø.

– Grensesituasjon

På Østlandet og i Oslo-områdene kan temperaturen ligge rundt på tre til fem plussgrader på dagtid.

– Det er en grensesituasjon. Det vil bli en del nedbør de nærmeste dagene, og i indre strøk blir det påfyll av snø, forteller meteorologen.

Ved kysten blir det også nedbør, men det er mer usikkert om det blir regn eller snø. Slettebø sier det er en mulighet for mye snø onsdag, dersom østavinden leverer.

– Samtidig så vil man jo egentlig ha det så mildt som mulig hvis man ønsker mest mulig snø. Blir det skikkelig kaldt så er det en risiko for at det ikke kommer noen snø, sier han.

Stiv kuling

Bergen er et av stedene som har fått oppleve vinterværet de siste dagene. Heller ikke her trenger man å rydde vekk skiene helt enda.

– Det er snø i Bergen, og det kan bli liggende i noen dager. Det ser ut som det kan bli litt nedbør på Vestlandet, men det meste kommer nok i Rogaland, sier meteorologen.

Lørdag opplevde bergenserne østlig sterk kuling. Det samme lavtrykket kommer til å bli liggende nær kysten videre, men i svakere grad. Også i Trøndelag og Møre og Romsdal blir det vind, og meteorologen melder østlig stiv kuling i områdene de neste dagene.