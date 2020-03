Virusutbruddet har hatt en uventet effekt: – Dramatisk nedgang

NASA legger til at selv om den drastiske nedgangen hovedsakelig kan skyldes virusutbruddet, så ville nivåene likevel vært litt lavere i 2020 enn i 2019 uten utbruddet. Dette er på grunn av klimatiltak landet har implementert.

Hardt rammet

Det antas at viruset hadde sitt utbrudd i et marked i Wuhan i Hubei-provinsen som selger ville dyr som mat.

Viruset har derfor rammet Kina hardere enn noen andre land, og landet har registrert 2.761 av de hittil 2.979 dødsfallene.

De siste dagene har landet derimot rapportert om færre smittetilfeller enn tidligere, og myndighetene tror de kan ha kontroll på utbruddet innen utgangen av april.

Viruset har også funnet veien til Norge, hvor Ullevål universitetssykehus søndag kunne opplyse om at ytterligere to personer er smittet, i tillegg til de 15 bekreftede tilfellene. Her til lands har de smittede personene, og personer i risiko for smitte, blitt plassert i hjemmekarantene.