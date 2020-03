Tok nesten storeslem i Sør-Carolina

I fjor sommer var han storfavoritt. Men det skjedde det et par ting. Tidligere visepresident Joe Biden gjorde det dårlig på de første debattene. Han fremstod som ufokusert og tunghørt. Så kom beskyldningene fra president Donald Trump om at Biden hadde gjort noe galt i Ukraina. At han var korrupt og burde etterforskes.

Noe etterforskning ble det ikke, hverken i Ukraina eller USA. Men skaden var skjedd. Han falt som en stein på målingene utover høsten. Da velgerne gikk til urnene i Sør-Carolina lørdag, mente kommentatorene at dette var vinn eller forsvinn for Biden.

Kan han slå Trump?

Tidligere president Barack Obamas nestkommanderende vant. Og han vant stort. Sør-Carolina var fjerde delstat ut i nominasjonsprosessen, og det første valget som ville gi en pekepinn på hvem demokratenes svarte velgere ønsker seg som kandidat i kampen mot Donald Trump til høsten.

Flere svarte politikere og kirkeledere oppfordret velgerne til å støtte Biden. Han blir pekt på som den moderate demokraten som har størst sjanser mot Trump.

For å styrke seg ytterligere i kampen mot Bernie Sanders, som fortsatt leder nominasjonsprosessen, håper Biden på at de andre moderate kandidatene skal hoppe av nå. Milliardæren Tom Steyer kastet inn håndkleet lørdag kveld.

Hva kommer Pete Buttigieg og Amy Klobuchar til å gjøre nå? Nå tyder lite på at de kan vinne. Hvis flere av de moderate kandidatene trekker seg i løpet av de neste dagene, øker presset fra venstresiden i partiet på Elizabeth Warren for at hun skal gjøre det samme. Det er ventet at et stort antall av hennes støttespillere har Bernie Sanders som andrevalg.

Outsiderne

Milliardær og tidligere New York-ordfører Mike Bloomberg har så langt holdt seg unna nominasjonsprosessen, og satser alt på Super-Tuesday. 3. mars skal demokratiske velgere i 14 delstater si sin mening. Inkludert de folkerike statene California og Texas.

Så er det hun siste som fortsatt er med. Hun du kanskje ikke har hørt om. Kongressrepresentant Tulsi Gabbard har ikke vunnet en eneste delegat så langt, og levnes ikke en sjanse.

Gamle, hvite gubber

Da blir det kanskje slik mange ikke håpet. Nemlig at demokratenes kandidat blir en hvit mann nærmere 80. Det får nærmest Donald Trump (74 i november) til å fremstå som en ungstut. Velgernes drøm om en kvinne i Det hvite hus, ser ut til å forbli en drøm en god stund til.

En slags trøst får det være at Biden har lovet å velge seg en kvinnelig visepresident. Sanders vil sikkert gjøre det samme.