Personene tok selv kontakt med legevakta fordi de hadde symptomer som lignet influensa. De hadde akkurat vært i et smitteutsatt område i Italia.

Elverum kommune opplyser at de ikke er smittet av det nye koronaviruset.

De fem har ble isolert hjemme etter at de kontaktet legevakta. De har hatt daglig kontakt med kommuneoverlegene.

– Vi har forståelse for at situasjonen skaper uro i befolkningen, men det er ingen grunn nå til å tro at det er et større utbrudd i Elverum. Vi anbefaler at folk følger rådene fra folkehelseinstituttet for å forebygge smitte, sier kommuneoverlege Knut Skulberg i Elverum.

