Hvor mange som er smittet, og om de er av de smittede som tidligere er kjent kommer ikke frem i meldingen.

Det var VG som først omtalte saken.

Kommunen skriver også at de har iverksatt tiltak for å begrense spredning, at involverte er kontaktet og får oppfølging.

De melder videre at de vil komme med ytterligere informasjon søndag.

15 tilfeller er kjent

15 personer er smittet av koronaviruset i Norge, meldte Folkehelseinstituttet i et skriv lørdag kveld.

Syv personer avga positive tester fredag, og ytterligere åtte mennesker har testet positivt lørdag, ifølge en pressemelding fra instituttet.

Fire av de nye tilfellene er i Bergen. Fra der var det meldt om en smittet fra tidligere, som ble meldt fredag.

– Har norske helsemyndigheter kontroll på denne situasjonen?

– VI kjenner smitteveien til alle 15, så vi opplever en kontroll. Vi har som kommunisert tidligere forventet en økning, nå som det er stadig flere reisende i områder med utbrudd, sier overlege Are Berg i FHI til TV 2.

Smitteveien kommer ifølge Berg i hovedsak direkte eller indirekte fra Nord-Italia.

Økende

Før FHI oppdaterte antallet smittede lørdag kveld var åtte smittetilfeller kjent i Norge.

En norsk student i Italia har også fått bekreftet smitte. Viruset har sitt opphav i den kinesiske byen Wuhan, i Hubei-provisen.

Det første smittetilfellet i Norge ble bekreftet i Tromsø. Videre ble det oppdaget tre tilfeller i Oslo og Bærum ett i Bergen og nå tre ved Ullevål.