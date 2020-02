Casper Ruud hadde fire ganger tidligere møtt spanske Albert Ramos-Vinolas. Alle oppgjørene hadde endt med tap for den norske tenniskometen.

Men den femte gangen skulle det endelig lykkes for 21-åringen som slo spanjolen (7-6, 6-2) i stekende varme i Chiles hovedstad Santiago.

– Jeg liker meg her i Sør-Amerika. Det var her jeg slo meg inn i topp 100, og dette har vært en god reise for meg med to finaler. Det er hyggelig å avslutte oppholdet på denne måten, og jeg gleder meg til finalen, sa Ruud til arrangøren rett etter kampen.



Ruud (rangert som 38 i verden), vil møte vinneren av Thiago Seyboth Wild (182) og Renzo Olivo (297), og dermed være stor favoritt i finalen som spilles søndag.

Dermed er han klar for en ny finale på ATP-nivå etter at han 16. februar ble første nordmann til å vinne en tittel på ATP-nivå.

Første sett var jevnt og spanjolen nektet å la Ruud slippe billig unna. Dermed endte settet opp i tiebreak som Ruud vant 7-5 etter å ha sikret seg det siste poenget med et serveess.

Det andre settet var Ruud mer overlegen og vant 6-2 mot den 32 år gamle spanjolen.