– Liverpool ser energiløse ut

Se TV 2s eksperter analysere det sjokkerende Liverpool-tapet i videovinduet øverst.

Sjokktapet mot Watford lørdag var slutten på en vanvittig 44 kamper lang seiersrekke for Liverpool.

Slik sett kan man si at tapet kun var et spørsmål om tid. Men de færreste trodde likevel at det skulle komme mot bunnlaget Watford – og på den ydmykende måten.

Thorstvedt reagerte på forsvarsspillet

TV 2s Premier League-ekspert Erik Thorstvedt mener likevel at han har sett klare tegn på en formsvikt hos de røde den siste tiden.

– Alle lag taper. Men at de skulle bli grisebanket…

– Liverpool har en formsvikt. Jeg er litt usikker på om det er motivasjon det beror på eller om det er energinivået. De ser energiløse ut, sier den tidligere Tottenham-målvakten.

Varsellampene ringte allerede i pausen. Da sto Liverpool med én fattig avslutning mot mål. Men det var forrige seriekamp mot West Ham som virkelig fikk Thorstvedt opp av stolen. Han bet seg spesielt merke i måten Liverpool slapp inn 0-2 i en kamp de riktignok snudde og vant 3-2.

– Jeg stusset veldig da den scoringen kom. Dette er jo ikke Liverpool slik som vi kjenner dem. De var så statiske, så passive og bevegde seg så tregt.

– Det målet der, det stusset jeg veldig på, for jeg tenkte: «hva er dette her?» Dette er ikke et Liverpool på topp, sier Thorstvedt om Pablo Fornals 2-0-scoring som du kan se i toppen av saken.

– Ikke kommet bra ut av vinterpausen

Liverpool tok vinterpause etter å ha vunnet 4-0 hjemme mot Southampton i Premier League 1. februar. Siden har de spilt fire kamper hvis man ser bort fra U23-lagets seier over Shrewsbury i FA-cupen. Fasiten er tap mot Atlético Madrid og Watford, og alt annet enn overbevisende seirer mot bunnlagene Norwich og West Ham i ligaen.

– Sannheten er at Liverpool ikke har sett bra ut etter vinterpausen. De har sett urytmiske ut. De har ikke så kommet bra ut av det. Energinivået til Liverpool var sirup mot Watford. Det er vanskelig å si om det er en fysisk greie eller mentalt. Da må Klopp håndtere det. Det dummeste man gjør er å lage en kjempestor krise ut av dette, sier Thorstvedt.

– Må ta det som en mann

Og det virker det heller ikke som om Liverpool-manager Jürgen Klopp har planer om.

– Du må akseptere det. Det er ikke så lett, men det er bevis på at vi ikke var gode nok i kveld. Det er alltid veldig vanskelig. Etter kampen må du akseptere det, underveis må du kjempe. Vi lå under 0-3, men vi prøvde likevel. Det oppsto ikke noen dumme situasjoner hvor noen ble frustrert og prøvde å sparke ned noen.